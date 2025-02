«Cualquier parte implicada en el acto sexual puede cambiar de opinión y decir: 'no quiero seguir'» La australiana Suzie Miller publica la novela 'Prima facie', cuyo asunto central es el consentimiento en una agresión sexual perpetrada sin violencia

Antonio Paniagua Madrid Martes, 4 de febrero 2025, 14:12

El asunto del consentimiento en las relaciones sexuales es el meollo de la novela 'Prima facie', de la australiana Suzie Miller. Una ambiciosa abogada, entre cuyos clientes figuran agresores sexuales, se enfrenta a sus propias argucias legales cuando ella misma sufre una violación. En su caso, no gritó ni se defendió. Ni siquiera hubo violencia. En esta tesitura, ¿cómo es posible persuadir a un tribunal de que no hubo consentimiento? La cuestión es de máxima actualidad: basta con echar una ojeada a los periódicos de hoy para encontrarse con noticias similares. La actriz Victoria Luengo interpretó una versión monologada de la obra en los escenarios y cosechó el aplauso unánime de la crítica y el público. Ahora, la editorial Seix Barral publica la novela, que cuenta de modo descarnado cómo el sistema judicial no está preparado para amparar a las víctimas ni para entender la complejidad de una experiencia traumática.

La pieza teatral supuso un antes y un después en varios países a la hora de afrontar los juicios por violación. Suzie Miller, abogada defensora durante años, hace de su experiencia jurídica una novela de intensa emotividad que, a la vez, es un alegato contra la violencia infligida a las mujeres. Antes de convertirse en dramaturga, el trabajo como abogada de Suzie Miller la obligaba a escuchar a decenas de víctimas de agresiones sexuales. La tesis de 'Prima facie', que sigue causando perplejidad en muchos hombres, algunos de ellos incluso policías que interrogan a mujeres violadas, es que la ley está hecha por varones, y esta rezuma misoginia.

«Cualquier parte implicada en el acto sexual puede cambiar de opinión y decir: «No quiero seguir». Esto puede frustrar y cabrear, pero hay que aceptarlo». Para Miller, la mujer está en su derecho de cambiar su aceptación y exigir la suspensión del acto simplemente porque le duele, no le gusta o no se siente cómoda. «Si tú no sabes leer ni interpretar las señales sociales, pues pregunta», sentencia la autora.

Fundamentos del sistema

'Prima facie' pone en duda los fundamentos del sistema judicial. Como antigua abogada penalista, Suzie Miller era una descreída y hasta impugnaba en ocasiones los cimientos del tratamiento penal de la violencia contra la mujer, pero ahora está apreciando que ciertas cosas están cambiando. «En el Reino Unido, todos los jueces están obligados a leer el libro o a ver una grabación de la obra de teatro. Cuando escribí la historia, nunca me lo hubiera imaginado. Me parece increíble y fascinante».

Miller ha inventado a una abogada, Tessa, que acepta con entusiasmo defender a los agresores sexuales que requieren sus servicios, hasta que ella misma se percata y sufre en carne propia los desequilibrios de la balanza. Todo hay que verlo con perspectiva histórica, aduce la dramaturga, pues las leyes han permitido que las mujeres accedan a la judicatura desde hace poco tiempo. De ahí que el cambio de mentalidades tarde en reflejarse en las normas. «Solo en los últimos 30 años se ha decidido que un marido no puede violar a su mujer. Antes, se le otorgaba al hombre un consentimiento perpetuo para que hiciera lo que quisiera dentro del matrimonio», argumenta.