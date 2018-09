Un libro cada semana 'La mujer en la ventana' de A. J. Finn La protagonista sufre de agorafobia y lleva casi un año sin salir a la calle, hasta que un día presencia un crimen en la casa de enfrente CÉSAR COCA Domingo, 16 septiembre 2018, 01:05

A. J. Finn se llama en realidad Dan Mallory y su profesión es la de editor. Durante muchos años sufrió una depresión profunda y esta es su primera novela. La idea surgió cuando un día estaba en su casa mirando al edificio de enfrente mientras en la TV daban 'La ventana indiscreta'. Así que el resultado es un homenaje a la célebre película de Alfred Hitchcock. En realidad, a dos películas del mago del suspense, como comprobarán en unas líneas.

El punto de partida de la novela está muy relacionado con el citado filme. Anna es una psicóloga especializada en niños que lleva muchos meses encerrada en casa. Padece agorafobia, su esposo y su hija se han ido aunque habla con ellos cada día, no respeta la medicación indicada, que en general supera con creces, y bebe mucho aunque no debería probar el alcohol. Un día, mientras espía con su cámara de fotos a los vecinos, observa cómo una mujer es asesinada. Una mujer a la que conoce porque pocos días antes había estado en su casa para presentarse –acababa de llegar al barrio, con su marido y un hijo adolescente– y llevarle un pequeño obsequio.

Anna denuncia el hecho a la Policía, pero resulta que no hay cadáver y la agradable nueva vecina aparece junto a su familia como si no hubiese pasado nada. Aunque algo sí ha sucedido: esa mujer no es la que Anna ha conocido. A partir de aquí, la novela avanza con la duda de si la protagonista ha visto lo que creyó ver o no fue más que el efecto combinado de una medicación muy fuerte y una dosis de alcohol capaz de tumbar a cualquiera.

El homenaje a Hitchcock lo es casi en cada página. Hay una escalera difícil de subir, una azotea, unas fotos, unos vecinos con un papel muy secundario pero que reflejan un microcosmos común en cualquier lugar. Todo está ahí, dispuesto en la forma necesaria y la dosis justa para montar un relato que se lee a toda velocidad. Y que, como el lector adivina desde el primer capítulo, acabará en el cine. La película ya está anunciada para 2019, con Amy Adams como protagonista.