Los lectores bilbaínos se fotografían junto a Mikel Santiago en la Sala BBK.

Los lectores bilbaínos se fotografían junto a Mikel Santiago en la Sala BBK. Maika Salguero

Mikel Santiago regresa al lugar del crimen

El escritor portugalujo se encuentra con sus lectores en la Sala BBK, escenario en el que arranca su última novela, 'La chica del lago'

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:23

La última novela de Mikel Santiago, 'La chica del lago', arranca durante una firma de ejemplares en la bilbaína Sala BBK. Su protagonista es una ... escritora, Quintana Torres, apodada la nueva reina del thriller, a la que un antiguo conocido entrega esa tarde un misterioso sobre negro. El escritor portugalujo recreó este sábado los primeros compases de su libro protagonizando una multitudinaria charla y una posterior firma de ejemplares en el antiguo cine Gran Vía.

