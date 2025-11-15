Mikel Santiago regresa al lugar del crimen

La última novela de Mikel Santiago, 'La chica del lago', arranca durante una firma de ejemplares en la bilbaína Sala BBK. Su protagonista es una ... escritora, Quintana Torres, apodada la nueva reina del thriller, a la que un antiguo conocido entrega esa tarde un misterioso sobre negro. El escritor portugalujo recreó este sábado los primeros compases de su libro protagonizando una multitudinaria charla y una posterior firma de ejemplares en el antiguo cine Gran Vía.

El aforo se quedó pequeño ante la avalancha de lectores. Ediciones B trajo 200 novelas que volaron tras una conversación entre Santiago y el periodista Félix Linares, en la que el autor de la trilología de Illumbe desveló secretos de su proceso creativo. Así, contó que se envía a sí mismo correos electrónicos con ideas como si fueran un bloc de notas, que también se ayuda de dibujos y que sus borradores acumulan faltas de ortografía. El primer sparring de su escritura es su mujer, Ainhoa, la primera que escucha la novela leída en voz alta por su autor. Después, Santiago envía el texto, capítulo a capítulo, a su editora, Carmen Romero. «Ella actúa como un coaching si me bloqueo. Y también machaco a 'wasaps' a mis asesores en temas médicos, policiales, forenses... Mis novelas se construyen en equipo».

Mikel Santiago soñó con triunfar en la música, pero la cosa no funcionó y acabó de programador informático en Irlanda. La presencia ayer en Bilbao de sus editores internacionales confirmaba que su estatus de autor de best sellers se asemeja al de una estrella del rock. Confesó que escribe «de manera tortuosa, tirándome de cabeza a la piscina». Su aspiración es lograr una novela «rápida y entretenida», en la que lo más difícil es gestionar mucha información en pocas páginas, de ahí el ritmo endiablado de sus relatos, el último de más de 600 páginas.

Tras ambientar cuatro de sus libros en el ficticio Illumbe costero, 'La chica del lago' transcurre asimismo en otro pueblito inventado, esta vez en Álava, Urkizu. Allí nació Quintana Torres y allí regresa para desvelar un suceso que ocurrió durante la Noche de San Juan de 1999. Es una mecánica habitual en su obra: «Son misterios escritos en primera persona y la clave reside en el pasado, echamos la vista atrás a nuestra vida como un ejercicio de investigación».

Ver 13 fotos Mikel Santiago con sus lectores. Maika Salguero

Urkizu está a orillas de un pantano muy parecido al embalse de Ullíbarri-Gamboa, que Santiago ha recorrido en coche con sus tres hijas. Considera que 'La chica del lago' es la novela en la que mejor ha podido retratar a su protagonista, una escritora de éxito que, a diferencia de él, sufre el síndrome de la impostora. «Quintana es una mujer de 43 años que ha triunfado repentinamente en el mundo de la literatura. Su aita acaba de fallecer en un accidente doméstico, su novio la deja... Ella se culpabiliza de su éxito». El autor de 'La última noche en Tremore Beach', convertida en serie de Netflix, reconoce que en sus misterios no hay demasiada sangre. «No me gusta recrearme en la violencia. Tiene que haber algún muerto para generar el misterio, de acuerdo, pero no comparto eso de meter una masacre para acabar bailando la jota».