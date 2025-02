Las mejores recomendaciones de series y novelas negras del mes

Juan Infante, Juan Mari Barasorda y O. B. de Otálora Viernes, 28 de febrero 2025, 00:58 Comenta Compartir

En esta carta noir de febrero tenemos una buena colección de recomendaciones, desde la última de James Ellroy -su peculiar revisión de la muerte de Marylin Monroe- hasta Benjamín Black y su prosa angelical. Además, ofrecemos una pequeña entrevista a David Grann, el padre del nuevo 'true crime'. En el capítulo de series, aportamos algunas propuestas interesantes como 'La terapia' o 'La agencia'.

Estas son nuestras propuestas:

Páginas negras. Desde James Ellroy a Benjamin Black, pasando por el monstruo David Grann.Entrevista. David Grann, padre del nuevo 'true crime'.

Fundido en negro. Documentales de calidad como 'La caída de la hermandad aria de Texas' o grandes historias como 'La agencia'.

Homenaje. Frank Miller en Tenerife.

Novelas Páginas negras

'Asesinato en la Casa Rosa', de Arantza Portabales (Lumen)

Con Arantza Portabales el lector siempre lo pasa bien. Siguiendo la tradición de las mejores autoras de la 'golden age', nos presenta una novela en la que el lector deberá desentrañar la trama criminal y descubrir quién ha sido (whodunit).

La inspectora Iria Santaclara se instalará en la Casa Rosa, una espléndida mansión de una familia adinerada en un pueblo de Galicia, para descubrir un posible crimen producido años atrás. Esa familia de postín es muy complicada y la inspectora deberá sufrir más de la cuenta para resolver el caso que le han encargado. ¿Lo conseguirá?

Si te gustan las novelas policiacas donde la investigación de los misterios y enigmas son su eje conductor, vas a disfrutar mucho.

'Los seductores', de James Ellroy (Random House)

Ellroy lo ha vuelto a hacer. 'Los seductores' es otra de sus grandes obras en las que el submundo de Hollywood conecta con la corrupción americana de los sesenta. En este caso, su historia narra los últimos días de Marylin Monroe desde la perspectiva única y laberíntica de un autor que reconoce sin ambages su desprecio hacia el personaje y todo lo que representa. Además, vuelve a colocar como protagonista a Freddy Otash, un policía corrupto y exdetective en Los Ángeles que existió en la realidad y que fue uno de los amigos de Ellroy.

Como en sus grandes obras maestras, Ellroy convierte la novela en un viaje alucinante a la conspiración, mezclado con sus obsesiones por el sexo, la violencia y culpa. No es una obra de la que una espera saber qué sucedió realmente con la actriz. Lo valioso es su simbolismo en un mundo tan demoníaco como el que solo Ellroy sabe describir.

Te gustará si quieres seguir leyendo al autor que renovó la novela negra en los 90

'Los náufragos del Wager', de David Grann (Random House)

Si un lector se queja y dice que esta novela no tiene nada que ver con el noir, tiene toda la razón. Pero traemos 'Los náufragos del Wager' porque su autor David Grann es el padre del 'true crime' de calidad y si este género ha llegado a las cotas actuales es por sus trabajos como periodista experto en crímenes. 'Los crímenes de la Luna', de Scorsese, por ejemplo, es la traslación de uno de sus mejores libros y 'El viejo y la pistola', un noir llevado al cine por Robert Redford, también surgió de sus textos periodísticos.

Grann es un genio en muchos aspectos. Su forma de narrar de tal manera que la historia se enlaza con naturalidad con la peripecia humana es única. Y en cada una de sus páginas hay un derroche de documentación que se integra de una manera tan orgánica en el relato que ni siquiera se percibe que nos están dando una lección. En este caso, de marinería. 'Los náufragos del Wager' describe una historia de barcos hundidos en el estrecho de Magallanes en el siglo XVIII y sus consecuencias humanas e históricas. Es muy interesante leer cómo este drama dio origen a las fake news y cómo la historia fue silenciada en los tribunales británicos.

Te gustará si quieres una novela histórica escrita por el padre del nuevo true crime.

'Los ahogados', de Benjamín Black (Alfaguara)

Benjamín Black (John Banville) es uno de los mejores escritores vivos en lengua inglesa. Por ello supone un gran placer leerle y si además te gusta el género negro, mucho más. Su narración es el anti thriller y como Simenon con el comisario Maigret, su prosa es pausada e inteligente. Sus personajes, que transmiten con profundidad sus pensamientos y sus neuras, son los auténticos protagonistas de la novela.

Esta historia criminal se desarrolla en la papista Irlanda de los años cincuenta, cuando desaparece una mujer que podía haber sido arrojada al mar. En la trama aparecen el conocido Doctor Quirke y el Inspector Strafford.

Si aprecias la buena literatura, no lo dudes, te va a gustar esta novela.

'Morir dos veces', de Susana Rodríguez Lezaun (Harper Collins)

'Total Keops', el primer volumen de la Trilogia marsellesa de Jean Claude Izzo, es un 'must' para los amantes del género negro. La corrupción urbanística, las organizaciones criminales, la costa del sur de Francia , el mal, el crimen… Susana Rodriguez Lezaun ha tomado lo mejor de aquellas lecturas y con el frenético ritmo narrativo ya habitual en sus novelas anteriores, los diálogos guían a los lectores en la parte más íntima y sentimental de la historia, la construcción de las mujeres fuertes y vitales que son santo y seña de la autora y una historia surcada por las sorpresas.

El lector valora la incursión de la autora en nuevos recursos narrativos, como el oscuro mundo de la 'dark web' habitual en el 'dark noir', pero sin olvidar la vulnerabilidad de sus personajes, confesores de sus debilidades, sus culpas y sus amores . Hay mucho del 'neo polar' de Jean Patrick Manchette en la novela de Susana, en la sicaria que era la Aimée de 'Fatale', en los paisajes, tan cercanos a la Marsella de Manchette. Es un 'crossover' de géneros de magnífica ejecución.

Sea thriller o un 'neo polar', gustará a los lectores que busquen en la historia de intriga, ritmo y diálogos, y la maestría de una escritora en permanente evolución.

Series y películas Fundido en negro

'El banquero y la bomba' (Filmin)

Filmin ha estrenado una de las mejores series inspiradas en hechos reales de los últimos años: 'El banquero y la bomba'. Cuenta la historia del presidente del Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, asesinado en 1989 en un atentado que a día de hoy permanece sin esclarecer. Es una serie en la que se mezclan personajes como Helmut Kohl o Mijail Gorbachov con agentes de la CIA, la Stasi o los restos de los terroristas de la Baader-Meinhof. Los estertores de la guerra fría contados con un pulso narrativo de muchos quilates

La serie es adictiva, con unos actores muy creíbles y una puesta en escena fabulosa. En algunos momentos podría pasar por un thriller pero uno de sus hallazgos es la profundidad con la que se trata la figura de Herrhausen, un hombre brillante que quería cambiar el mundo y que debía enfrentarse a sus miedos más íntimos y a sus fracasos personales. Precisamente, esta indagación psicológica hace que supere con mucho al simple 'true crime'.

Te gustará si quieres ver una historia de esos atentados sin resolver que cambiaron la historia de Europa.

'La caída de la hermandad aria de Texas' (Max)

Vamos con otro 'true crime', esta vez mucho más duro. 'La caída de la hermandad aria de Texas' narra la historia de un grupo neonazi que llegó a controlar el mercado de la droga en el Estado sureño con un régimen de terror y violencia sin parangón. Los relatos de sus actividades son tenebrosos, sangrientos y sádicos hasta la náusea.

El mérito no está solo en la capacidad de describir cómo se creó este grupo y de qué manera consiguieron desmantelarlo. La miniserie es un contrapunto perfecto ante otras series de éxito como 'Sons of Anarchy' o 'Breaking Bad', y pone de relieve algo inevitable en todos los productos de ficción sobre grupos criminales. Tarde o temprano, la ficción romantiza una actividad deleznable en la que no hay héroes y sí muchos psicópatas.

Te gustará si quieres un 'true crime' sin paños calientes que ponen en su lugar gran parte de la historias que han triunfado en la ficción moderna.

'Parpadea dos veces' (Prime Video)

Esta película es la ópera prima de Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet. La trama es sencilla. Un magnate tecnológico invita a una camarera a una fiesta privada en una isla caribeña en la que muy pronto empiezan a pasar cosas. Puede parecer simple pero detrás tiene un poso a historias recientes como la famosa isla de Jeffrey Epstein y el escándalo de pedofilia que ha salpicado a las elites norteamericanas.

'Parpadea dos veces', además, está plagada de pequeños detalles, sutiles, que ayudan a avanzar a la historia y sorprenden en todo momento. Estéticamente está bien, aunque a veces tiene un punto a anuncio de ropa italiana. Hasta que llegan las escenas nocturnas.

Te gustará si quieres una historia de terror psicológico en el paraíso.

'La agencia' (Skyshowtime)

Un thriller de espionaje sin concesiones. Sin el sarcástico Gary Oldman de 'Caballos lentos' o las vueltas del tuerca de 'El infiltrado' de Tom Hiddleston, 'The Agency' nos acerca un vulnerable y misterioso Michael Fassbender (como Brandon Martian), un espía que abandona una misión encubierta y se incorpora a la central de Londres, y cuya coraza de protección se fractura por un arma tan peligrosa como el amor.

No hay fallos ni en la función (10 episodios : tensión, intriga, amor, acción… Habrá segunda temporada) ni en la trama de espionaje (Rusia y sus repúblicas, China, el MI5, Oriente Medio y la CIA) ni en un elenco que se antoja perfecto , con Richard Gere y Jefrey Wright al frente de la oficina de la CIA en Londres (Wright fue Felix Leiter, el 'hermano' de James Bond en la saga). La luz a través de grandes ventanales, un Londres icónico que parece surgido de los años 70.

Una obra imprescindible para los amantes de las buenas historias de espías

'La terapia' (Prime Video)

Desde la 'Rebeca' de Hitchcock (1940) a la 'Sutther Island' (2010) de Scorsese (y Dennis Lehane detrás), el thriller sicológico convertido en imágen subyuga tanto más que en su vertiente literaria. En 'La terapia', encomiable trabajo en seis capítulos basado en la novela de Sebastian Fitzek, un médico experto en salud mental busca desesperadamente a su hija tras una desconcertante (también para el espectador) desaparición. La soledad de la isla en la que se refugia el protagonista , los recuerdos y la presencia de una extraña novelista crean una tensión 'in crescendo'.

Realidad y ficción, esquizofrenia y locura, la culpa y el duelo. Los sueños creando una atmósfera de surrealismo, los continuos giros del guión y un final inesperado, todos son elementos por los que el espectador amará u odiará esta serie, pero que en ningún caso le dejarán indiferente.

Una serie compleja (como la novela) que bucea en el lado oscuro de la mente.

Entrevista David Grann «Voy allá donde me lleva la historia»

David Grann (Nueva York, 1967) ha realizado la mayor parte de su carrera en 'The New Yorker', la revista del periodismo de calidad por excelencia. La lista de premios que ha recibido es interminable. En 'Los asesinos de la Luna', su investigación sobre la matanza de indios Osage en los años 20 llega a ser modélica y una referencia de cómo investigar crímenes cometidos hace un siglo y todavía descubrir aspectos sin aclarar. En 'Los náufragos del Wager' ha demostrado que de un cuaderno de bitácora se pueden sacar historias estremecedoras.

-¿Cómo decidió pasarse del true crime más duro a una historia de náufragos en el siglo XVII?

-Voy siempre a donde me lleva la historia. No tengo interés en ningún tiempo concreto, sino por aquellas tramas que nos hablan de la condición humana. Empecé a leer cuadernos de bitácoras y libros de lo que había sucedido con el Wager y había cosas que no me podía creer. Por ejemplo, me fascinó una escena en la que el capitán del barco, en medio de un huracán en el cabo de Hornos y con las velas arriadas, ordena a sus hombres trepar a los mástiles para que los cuerpos hagan de vela y puedan intentar navegar. Me encantan esos momentos en los que nuestra mente no puede asimilar la intensidad de lo que sucedía.

-¿Cómo es su trabajo para enfocar este tipo de historias?

-Hay algo irracional. Si no me enamoro de una historia hasta más allá de lo humano, no soy capaz de ponerme a escribir. Pienso que un libro me supone dedicar una media de cinco años a investigar y reunir documentación. En algunos momentos lo puedo abandonar o tener dudas sobre si realmente es una historia que va a interesar a alguien además de a mí. Pero si la historia es buena y me está llamando, tiene una especie de anuncio de neón que me llama.

-¿Por qué eligió la historia del naufragio del Wager?

-Tiene muchos aspectos interesantes. Para empezar, hay personajes arquetípicos que representan distintas facetas del ser humano. Entre ellas, las de John Byron, el abuelo del poeta que viajaba de guardiamarina en el barco y escribió unas memorias sobrecogedoras. Pero cuenta también la historia de un motín y recuerdo que mientras escribía el libro sucedió la rebelión de Prigozhin en Rusia. Al final estamos hablando de temas constantes en la historia.

Homenaje Frank Miller en Tenerife

El cine noir por excelencia nació de la narración de Thompsom, Westlake, McCain, Chandler o Hammett en los años 30 y 40 y generó, a su vez, un heredero, el tebeo noir representado por 'The Spirit' de Will Eisner y este a su vez tuvo un descendiente: el comic 'neo noir'. Sin Frank Miller, esta evolución nunca hubiera sido igual. Llegan los años 90 y aparece, firmado por Miller, el cómic noir que revolucionó el género: 'Sin City'. «Se llama 'Sin City' porque básicamente trata sobre la moralidad. O sea, gente que es puesta a prueba por un entorno corrupto», contó el propio Miller.2005. 'Sin City' se convierte en película. Un experimento estilístico y técnico, una obra singular. Fiel a Miller, revive a los personajes y convierte a su autor en codirector. Tras 'Sin City: A dame to kill for', solo Frank Miller sabe si habrá una continuación. Ta vez lo desvele el próximo 21 de marzo durante la celebración de la X edición de Tenerife Noir, donde se proyectará el documental 'Frank Miller: American Genius', de la directora Sylenn Thomas… o al día siguiente en el coloquio tras la proyección de su obra maestra. Frank Miller es el dibujante noir al que todo lector noir admira y quiere oir. Un homenaje necesario al que La carta noir se quiere unir. Volver a ver 'Sin City' es siempre recomendable.