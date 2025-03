Las mejores recomendaciones de series y novela negra

Juan Infante, Juan Mari Barasorda y O. B. de Otálora Lunes, 31 de marzo 2025, 00:47 Comenta Compartir

En esta Carta Noir traemos unas cuantas recomendaciones de alto valor. En primer lugar, Adolescencia. Esta serie, que se inicia con la muerte de una adolescente y continúa con la investigación policial subsiguiente, es una de esas piezas únicas que abren un debate social. Indispensable. Pero también tenemos el último libro de Iñaki Martínez, en el que recrea la desaparición del dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', supuestamente, a manos de sus compañeros de la banda. Además, recordamos un clásico, 'La máscara de Dimitrios'. Esta última novela sirvió para marcar la ruta del thriller europo de espías.

Lo que vas a encontrar:

Páginas negras: Entre otras, 'El perro del sur', una desternillante comedia negra de persecuciones en México escrita por Charles Portis.

Fundido en negro:'Adolescencia'. Es la serie que no puede faltar en este momento.

Detectives de antaño: Reeditan el clásico de Eric Ambler 'La máscara de Dimitrios', con prólogo de Arturo Pérez Reverte.

Viñetas negras: 'Sherlock Holmes y el misterio del Tibet', una aportación del cómic a los 'años oscuros' del detective por excelencia.

Entrevista: Iñaki Martínez publica 'Manto de silencio', una intensa trama sobre la desaparición de 'Pertur'.

Homenaje: Richard Condon, el autor del candidato de Manchuria.

Páginas negras Novelas

El perro del sur, de Charles Portis. Dirty Works

El planteamiento es sencillo. A un tipo de Arkansas le roban la novia, el Ford Torino, la American Express y un rifle. La víctima, un tío que hasta para los años 60 era un bicho raro, decide ir a México para buscar a su amada y al tipo que se la ha jugado. Entonces todo se convierte en un viaje al absurdo.

El perro del sur, de Charles Portis, convierte una trama clásica en una comedia negra, surrealista, y en la que es muy fácil dejarse llevar por una sonrisa de perplejidad. Este escritor fue el autor de la novela que inspiró un clásico del oeste, 'Valor de ley', llevada al cine por Henry Hathaway, John Wayne, y también por los hermanos Coen. Es un narrador de muchos quilates, capaz de diseñar personajes que son irrepetibles. Y en El perro del sur lo demuestra.

Te gustará si quieres una novela distinta, con una trama increíble y, de vez en cuando, soltar una carcajada

El principio de incertidumbre. (Contraluz)

Un cóctel entre el policial y el thriller. El asesino en serie reta a un profesor de física cuántica. Los policías se acercan a una sombra inaprensible. Referencias a personajes reconocibles en los rayos catódicos y a algún crimen real. Susana Guillén tienen muchos elementos a encajar. Hay riesgo de confusión pero tanto en fondo como en forma se ha construido un thriller que arriesga. Una novela de imágenes. De retos. Fácil de leer y abierta a una continuación.

Gustará a quienes apreciaron 'Seven' en todo lo que supuso de originalidad. Y a veces ese esfuerzo encuentra el camino para llegar al lector.

Manto de silencio, de Iñaki Martínez

Además de una novela magnífica, nos encontramos ante un testimonio decisivo. Eduardo Moreno Bergareche «Pertur» desapareció el 23 de julio de 1976 y nunca se supo más de él. En estos casi 50 años siempre se ha sospechado que fueron compañeros suyos de la dirección de ETA los que acabaron con su vida.

Iñaki Martínez aborda la trama con las técnicas propias de una novela de ficción, manteniendo la tensión y el enigma durante todo su desarrollo, bajo un fondo político verídico, en el que recorre las «aventuras» revolucionarias de 'Pertur'. Con una investigación rigurosa, Iñaki ha tenido la valentía de mostrarnos lo que pasó y quiénes fueron sus autores, así como la indignidad que mantuvieron muchos de los colegas de 'Pertur', ocultando lo que había pasado y acusando de ello al 'enemigo'.

Si te gusta la novela de espías, de enigma y tensión y mantienes un interés por la historia política no tan lejana vas a disfrutar y mucho con esta novela.

El caso Salgueiro por Óscar Reboiras. Alfaguara

Es su primera novela y es muy buena. En la Galicia profunda, una historia que atrae por su sencillez y su profundidad. Fina es una recién licenciada en periodismo que se verá inmersa en una trama oscura y opresiva, que se irá complicando muy a su pesar.

El lector empatizará enseguida con la periodista y se verá arrastrado a una aventura con un futuro muy negro. Los protagonistas y el medio rural son los grandes triunfadores de ésta novela, añadido al acierto del autor para llevar la tensión y la emoción a lo largo de toda la trama.

Te gustará si buscas una de esas historias potentes, oscuras y retorcias.

Series Fundido en negro

Ampliar

Adolescencia. Netflix

Es la serie del momento y hay motivos para ello. Pocas series son capaces de generar una conversación global tan interesante como lo ha hecho esta serie -poniendo en evidencia los problemas a los que se enfrentan los casi niños en el mundo de los móviles- y a la vez, mostrar una factura increíble, con ese gran plano secuencia. Además, apenas son cuatro capítulos.

La introducimos en esta newsletter porque su planteamiento es noir puro. La policía investiga un asesinato en el que está implicado un adolescente. Lo que sucede luego es una lección de narrativa y de análisis social. Ha sido creada por Jack Thorne y Stephen Graham, este último, el genial actor con una larga carrera de secundario en grandes películas y series. En Adolescencia llena la pantalla y alcanza un registro muy alto.

Te gustará si quieres ver una muy potente obra de ficción -a veces demasiado real- que te va a tocar todas las fibras.

Ampliar

Mil golpes. Disney +

Londres 1880. Pronto el Destripador aterrorizara White Chapel. En Elephant &Castle conviven hacinadas decenas de criminales … y una banda de ladronas, las '40 elefantas', que robarán en mercados y palacios. A pobres y a ricos. Mary Carr y sus chicas serán respetadas allí donde los hombres buscan un futuro o pierden la vida en una hora.

Un enorme Stuart Graham ilumina la función. Embrutecido. Perdedor. Sin esperanza. El director de Peaky Blinders lo ha vuelto a hacer. La acción y los personajes atrapan y en el oscuro Támesis se ahogan sueños y personas. La lucha por sobrevivir desmitificada y creíble. Cada golpe es un aliento para seguir luchando. Para respirar apenas. Una seríe tan terrible como austera. Apenas una mirada. Un grito.Sueños que se derrumban mientras otros sueños nacen. Y mueren.

Te gustará si disfrutaste con los Peaky Blinders.

Ampliar

Monsieur Spade. (Filmin)

El actor Clive Owen demuestra que puede estar a la altura de Humprey Bogart en esta serie que cuenta las andanzas de Sam Spade en Francia. La historia narra los hechos posteriores a 'El halcón maltés', la canónica obra de Dashiell Hammet que fue llevada al cine por John Huston en 1941. El primer capítulo tiene algunas claves para los muy cafeteros (Atentos a por qué acabó Spade en Francia) pero el resto es una trama muy personal.

El ambiente de Spade se enmarca en los años 60 en Francia y los ecos de la Guerra de Argelia, así como las andanzas de los terroristas de la OAS. La música es sensacional y la puesta en escena, en pequeños pueblos franceses dedicados al cultivo de viñedos, resulta sensacional. De la oscuridad del San Franciso noir a la luz mediterránea de la campiña gala.

Te gustará si quieres ver una original continuación de las aventuras de Sam Spade.

Novela Detectives de antaño

La máscara de Dimitrios de Eric Ambler. Zenda-Edhasa

Arturo Pérez Reverte prologa la reedición de una de las novelas de espías más conocida y prestigiada en la historia del género. Publicada en 1939, se ha mantenido junto a las de John le Carré , Graham Green, Ken Follet… en lo más alto del ranking del género de espionaje.

El protagonista es un escritor de novelas policíacas, Charles Latimer, quien partirá en busca de la historia de Dimitrios y de su personaje. Turquía, Grecia, Belgrado, Ginebra, París serán los escenarios de la trama en un periodo en la Europa de entreguerras, donde el crimen y el espionaje van de la mano.

Si te gustan las clásicas de espías, lo vas a pasar muy bien.

Cómic Viñetas negras

Sherlock Holmes y el misterio del Tibet, de Sergio Colomino y Jordi Palomé. Norma Editorial

Sherlock Holmes y el misterio del Tibet, de Sergio Colomino y Jordi Palomé. Norma Editorial

Colomino y Palomé están creando en el cómic una saga muy interesante en la que cuentan las andanzas del detective de Baker Street durante ese periodo que transcurre entre su desaparición en la cascada de Reichenbach en una pelea con su archienemigo, Moriarty, y su regreso de entre los muertos. Como todos los seguidores de Holmes saben, ese lapso es el tiempo que transcurre desde que Conan Doyle decidió acabar con un personaje del que se había cansado y su reedición ante la presión del público.

Los dos autores, que ya han llevado al personaje a Barcelona y a San Petersburgo, en su afán por rellenar los huecos que dejó Conan Doyle, ahora lo dibujan en el Himalaya, en una aventura grandiosa, con ecos -muy apropiados- de Rudydard Kipling y H.G. Wells. Es una historia sombría, con una gran originalidad a la hora de reinventar un clásico.

Te gustará si quieres disfrutar de una historia nada habitual del gran detective de todos los tiempos.

Entrevista «He dejado jirones de mi vida en esta novela»

Ampliar Iñaki Martínez

Iñaki Martínez (Guatemala, 1957) ha escrito 'Manto de silencio', una novela en la que recrea la desaparición de 'Pertur', el dirigente de ETA pm que en 1976 defendía el viaje de la organización a la política como forma de superar la lucha armada. Su muerte es uno de esos enigmas sin resolver de la historia vasca, aunque el hecho de que las últimas personas que le vieran con vida fueran terroristas de ETA contrarios a sus ideas políticas -y que ya le habían secuestrado unas semanas antes para que no participase en una asamblea- ha hecho que siempre se apunte a un crimen dentro de las filas de la banda. En 'Manto de silencio', esa historia se entrelaza con una intensa trama en la que se mezcla la Unión Soviética con la 'Revolución de los claveles'.

¿Sintió vértigo al escribir la historia de 'Pertur'?

No es vértigo exactamente, pero sí, he dejado jirones de mi vida en esta novela y es, quizás, es la en la que más me he comprometido. También es con la que me he sentido más satisfecho. Es mi aportación intelectual a la sociedad para que en los lectores se genere un debate sobre lo que sucedió en aquellos años. Ese ha sido el motivo de escribir este libro.

¿Quién mató a 'Pertur'?

No existe una verdad jurídica sobre este caso. Pero sobrevuela la sospecha de la autoría de los 'comandos especiales' de ETA. Yo lo que hago es proporcionar todos los datos para que el lector llegue a su propia conclusión.

¿Cree que hay temas sobre ETA que todavía tienen que ser llevados a la ficción?

Creo que este es el momento de los narradores, bien sea en forma de novelas, de libros, de formato audiovisuales o lo que sea. Entre otras cosas, porque se ha perdido el miedo. A lo largo de los años, he conocido a media docena de escritores o periodistas a los que les hubiera gustado escribir sobre la desaparición de 'Pertur', pero que no se atrevían. Así me lo han dicho.

Ha creado una novela intensa, basada en hechos reales, que en algunos momentos tiene el aroma de los primeros trabajos de Frederick Forsyth.

He leído a ese autor y también a John Le Carré. Al final, los narradores estamos contaminados, por decirlo así, por todo lo que hemos leído. Sin saberlo, o directamente, pero estamos muy influenciados.

Cine Homenaje

Ampliar Richard Condon

El 18 de marco de 1915 nacía en Nueva York Richard Condon, un prolífico escritor que entre sus muchas obras tiene un par de hitos del noir: El honor de los Prizzi, llevada al cine por John Huston; y la gran obra de los temores de la Guerra Fría: The manchurian candidate. Esta obra, llevada al cine en 1962, narraba una compleja historia de lavado de cerebro por parte de los comunistas con la intención de que un veterano de la guerra de Corea asesinase a un candidato presidencial norteamericano. Un año después, Kennedy era asesinado. Lo traemos a colación ahora que se han desclasificado, con más pena que gloria, los últimos documentos que quedaban por ver del magnicidio.

The manchurian candidate fue una película de éxito, con Frank Sinatra de protagonista, que se volvió a rodar en 2004, esta vez con Denzel Washington. Pero, además, los fans de Expediente X recordarán que tanto la película como el libro tenían un gran papel en la serie de Mulder y Scully. Los conspiracionistas le deben mucho a este autor, fallecido en 1996, que se especializó en sátiras que desbordaban humor negro.

Temas

Libros