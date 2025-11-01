El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Bernardo Atxaga, con su novela 'Enarak', en el museo de Bellas Artes.

Bernardo Atxaga, con su novela 'Enarak', en el museo de Bellas Artes. Ignacio Pérez
Bernardo Atxaga | Escritor

«Que una máquina sustituya a la mente es una ofensa a la historia de la humanidad»

Dijo que no escribiría más novela, pero regresa con 'Enarak': «Es algo perturbadora, pues los narradores son cuatro demonios»

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:08

Comenta

La hemeroteca es peligrosa, Bernardo. El escritor explicaba así en 2020 su decisión de no publicar más novelas: «Cuando terminé 'Casas y tumbas', me sentí ... muy feliz. A partir de ahora podré escribir textos con más libertad. O digámoslo más claro: más fáciles de hacer». Cinco años después, ayer, José Irazu Garmendia (Asteasu, Gipuzkoa, 1951) presentó en el Museo de Bellas Artes su nueva novela, 'Enarak' (Golondrinas), de la editorial Pamiela. De momento, está en euskera a la espera de la traducción al castellano de la que él mismo se está encargando y que llegará en unos meses. ¿Más fácil? No lo parece, a la vista de un texto que incluye entre sus personajes al boxeador Urtain, a cuatro narradores que son demonios en el sentido literal del término, a cada cual peor a excepción de uno que sufre una 'crisis de fe', un pintor...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  3. 3

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  4. 4

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  5. 5

    El incendio de Güeñes se reactiva por el viento tras haber quemado ya 10 hectáreas
  6. 6 ¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?
  7. 7

    Los vecinos de Marzana, «aliviados» por el cierre de las terrazas: «No estamos en contra de los bares, solo pedimos poder descansar»
  8. 8

    La nueva parada del tranvía entre Santutxu y La Peña se construirá el año que viene
  9. 9 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  10. 10

    ¿Qué es el Comando Vermelho y por qué tiene tanto poder en Río de Janeiro?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Que una máquina sustituya a la mente es una ofensa a la historia de la humanidad»