«La literatura es uno de los pilares de nuestro país»

Los Premios Euskadi de Literatura, otorgados ayer en el Museo San Telmo de San Sebastián, reconocen los méritos de siete autores que representan la vitalidad ... del panorama literario vasco en narrativa contemporánea, ensayo, literatura infantil y traducción. Cada modalidad está dotada con 18.000 euros, más 4.000 euros adicionales si la obra se publica en otra lengua. La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, aprovechó la ceremonia para lanzar un mensaje hacia la ciudadanía: «Os animo a leer. Porque leer literatura vasca no es solo apoyar el trabajo de nuestros creadores y creadoras; es también reconocer el valor de nuestra lengua. La literatura no es un complemento extra. Es uno de los pilares que construye nuestro país».

El escritor Unai Elorriaga (Algorta, 1973) recogió el galardón en la categoría de Literatura en Euskera por 'Francesco Pasqualeren bosgarren arima', su séptima novela, que reconstruye la vida de un antepasado suyo emigrado desde la localidad de Sapri, al sur de Italia, hasta Bermeo en el siglo XIX. En palabras del jurado, constituye «una apuesta literaria sólida, situada entre la novela y el libro de relatos, que construye un puzzle amplio y sugerente».

Por lo que respecta a la modalidad de Literatura en Castellano, los laureles han recaído en Garazi Albizua (Santurtzi, 1985) por 'Termita', su primera novela para público adulto. Se le da la bienvenida como «una voz irreverente, con una prosa que rompe con las imágenes consensuadas sobre la maternidad y los cuidados». La trama aborda el día a día de una mujer que vive con su abuela y trabaja de teleoperadora.

Enriquecimiento del batua

En el apartado de Literatura Infantil y Juvenil en Euskera ha ganado Karmele Mitxelena (Oiartzun, 1988) por 'Aitona Floren', una obra que aborda la muerte y el duelo desde la cotidianidad a través de la experiencia de una niña. En ella se ha valorado el recurso del monólogo, «que cobra relevancia en un contexto en el que vivimos cada vez más aislados».

Tampoco falta originalidad en el Premio de Traducción Literaria que se ha llevado Koldo Biguri (Vitoria, 1962) por 'Arturoren uhartea. Ume baten oroitzak'. En este trabajo, que vierte a la lengua vasca una novela de la italiana Elsa Morante, no solo se ha elogiado «el adecuado equilibrio entre la fidelidad a la obra original y la legibilidad», sino también los toques dialectales que enriquecen el batua. La osadía es otra de las virtudes que ha llamado la atención en la sección de Ilustración de Obra Literaria, al premiarse el trabajo de Maite Rosende (San Sebastián, 1991) en 'Traba', «una propuesta valiente, tanto por la elección cromática como por la figuración de las imágenes».

En la categoría de Ensayo en Euskera, Markos Zapiain (Irún, 1963) ha sido galardonado por 'Txillardegi hizkuntzalari', un texto que profundiza en el pensamiento de Jose Luis Alvarez Enparantza. Finalmente, el Premio de Ensayo en Castellano ha ido a parar a Itxaso del Castillo (Bilbao, 1972), profesora de la UPV/EHU, por 'Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror', un análisis calificado como «ameno y atractivo».