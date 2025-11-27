El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Ibone Bengoetxea, junto a los galardonados con los Premios Euskadi de Literatura Irekia

«La literatura es uno de los pilares de nuestro país»

Ibone Bengoetxea preside la entrega de los Premios Euskadi a los siete galardonados en un acto celebrado en el Museo San Telmo de San Sebastián

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:42

Comenta

Los Premios Euskadi de Literatura, otorgados ayer en el Museo San Telmo de San Sebastián, reconocen los méritos de siete autores que representan la vitalidad ... del panorama literario vasco en narrativa contemporánea, ensayo, literatura infantil y traducción. Cada modalidad está dotada con 18.000 euros, más 4.000 euros adicionales si la obra se publica en otra lengua. La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, aprovechó la ceremonia para lanzar un mensaje hacia la ciudadanía: «Os animo a leer. Porque leer literatura vasca no es solo apoyar el trabajo de nuestros creadores y creadoras; es también reconocer el valor de nuestra lengua. La literatura no es un complemento extra. Es uno de los pilares que construye nuestro país».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  3. 3 Condenan a una empresa a indemnizar a un trabajador vasco por cambiarle al turno de tarde
  4. 4 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  5. 5

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  6. 6

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia
  7. 7 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  8. 8 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez
  9. 9

    15.000 euros al año para revivir el Antón de Artxanda
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «La literatura es uno de los pilares de nuestro país»

«La literatura es uno de los pilares de nuestro país»