La literatura, tan necesaria como «la consulta del dentista o un bufete»

«Hay escritores que viven con la maleta hecha para ir de festival en festival, ligar, beber... Lo que menos les gusta es quedarse en ... casa con la familia, si la tienen, y trabajar. Son algo así como el modelo de muñeca Barbie con el libro en la mano. Ya sabes, 'Barbie escritora' y 'Kent escritor'. Yo respeto a todo el mundo, cada uno tiene sus tiempos y sus ganas, pero esa manera de actuar me intriga porque no es mi caso», admite el escritor, periodista y traductor Rodrigo Fresán (Buenos Aires, 1963), después de haberse quitado el gorro de lana y cambiar de gafas. Ha llegado el primero al encuentro con los periodistas en Azkuna Zentroa, donde está previsto que comparta mesa con la autora Itxaro Borda (Bayona, 1959), flamante receptora de la makila de honor en Gutun Zuria, el Festival Internacional de las Letras que se celebra en Bilbao hasta el sábado.

El día anterior, Fresán ya tuvo oportunidad de enfrentarse al público en un acto conjunto con su compatriota Leila Guerriero, la otra ganadora en esta edición del bastón tradicional vasco por sus méritos literarios. «Conozco a Leila desde hace mucho tiempo. Fui su jefe cuando empezó a trabajar de periodista», recuerda Fresán con un punto de emoción. Se le ve satisfecho, a la espera de la última alegría, «la de volver a casa». Nunca da puntada sin hilo. Autor de novelas tan originales como 'Jardines de Kensington' –que reivindica el país de Nunca Jamás–, ha bebido de la obra de Borges y Cortázar, pero también de Nabokov y Pynchon, sin perder de vista la ciencia ficción con referentes como Philip K. Dick y Stanisław Herman.

Radicado en Barcelona desde 1999, es un argentino que tiene claro que «la patria no es tanto la lengua, sino tu biblioteca». Una reflexión que, ya sentada a su lado y muy atenta a sus palabras, no comparte su colega Itxaro Borda; más que nada por las connotaciones del término. «La patria es una palabra que remite al patrimonio y al patriarcado. Yo creo que las lenguas son más libres. Nosotros en el País Vasco tenemos como mínimo tres para comunicarnos. Durante una época teníamos miedo de hablar en castellano y este sábado hablaré en francés en un acto con la poeta occitana Aurélia Lassaque», detalla una autora que estudió Historia en la Universidad de Pau y terminó trabajando como cartera en servicios postales de Bayona, Maule y París.

Trabajo de cartera

La experiencia laboral de Borda –«siempre entre cartas, que nunca abrí porque es ilegal y nada ético»– le suministró mucho material para su obra literaria. Ya su primer poemario, 'Bizitza nola badoan', fundía lo autobiográfico con lo colectivo y con 'Bakean ützi arte' no solo se pasó a la novela negra sino que creó un personaje tan singular como Amaia Ezpeldoi, una detective bisexual suletina que le permitía abordar en sus libros temáticas tan dispares como la especulación inmobiliaria, la crisis identitaria vasca posindustrial y la gentrificación. Siempre muy pendiente de la actualidad, reconoce que el panorama actual es muy inquietante, ya sea porque hay figuras con mucho poder que se llaman Donald Trump y Elon Musk como por las presiones «absurdas» que afectan al mundo de la ficción.

«Da la impresión de que no se puede escribir nada que vaya más allá de la propia persona o su condición social. Es decir, yo no podría ponerme como autora en la piel de un hombre o un negro. Ya habría alguien que me tacharía de 'apropiación cultural'», lamenta Borda. Es una queja que hace suya también Rodrigo Fresán, al recordar que la mayor parte de la literatura es un ejercicio de imaginación y capacidad de ponerse en el lugar del otro. «Por eso me hacen tanta gracia algunos comentarios que la gente deja en la sección de libros de Amazon Cosas como 'no me ha gustado el libro porque no me identifico con los personajes' o 'no me cae bien el protagonista'. ¡Ridículo! ¿Te tienes que identificar con Madame Bovary para que te guste el libro», se pregunta con los ojos muy abiertos.

El autor argentino siempre ha vivido la literatura como un refugio y atalaya que le permite ver más allá de las zozobras sociopolíticas. Se abstiene de opinar en público sobre Javier Milei o la ultraderecha en general, pero hay un consuelo que le da mucha fuerza. «Me causa regocijo que haya gente que siga teniendo miedo a los libros. Desde el principio de los tiempos, las dictaduras y regímenes totalitarios les han tenido miedo. Eso no ha cambiado ni cambiará». Por eso, piensa, ahora más que nunca, hay que seguir escribiendo: «Somos un servicio público. Nuestra función es como la de un odontólogo o un abogado. Proveemos de historias a la gente. Un servicio totalmente necesario».