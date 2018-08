Johnny Cash, el hombre de negro al que cegó la luz blanca Johnny Cash toca la guitarra. / Archivo El legendario músico y cantante indagó en la conversión y la vida de San Pablo para novelarla en 'El Hombre de Blanco' MIGUEL LORENCI Madrid Viernes, 31 agosto 2018, 22:32

Al hombre de negro, Johnny Cash, le cegó la misma luz blanca que a San Pablo le cambió la vida. Fue tras un episodio chusco que pudo matarle, el feroz ataque de un alocado avestruz, pero que «iluminó» al cantante como al apóstol en su caída del caballo y le llevo a investigar la conversión de Saulo de Tarso en Pablo y a escribir 'El Hombre de Blanco'. Así se titula la novela que el 'rey de country' publicó en 1986, fruto de una una larga investigación y una profunda transformación y que llega a las librería el 6 de septiembre.

La rotunda y cavernosa voz de Cash se apagó el 12 de septiembre de 2003 y a los quince años de su muerte Reservoir Books rescata esta rareza inédita en español en la que se mezclan las inquietudes filosóficas y las preocupacionas mundanas, los anhelos y las decepciones de un gigante de la música popular americana. «Nunca he tenido el privilegio de vivir una experiencia como la de Pablo camino de Damasco», advierte Cash, que cuenta cómo en la noche de Navidad de 1985 tuvo «un sueño y una visión» y vio «una luz que no era de esta tierra».

«Mis temas favoritos son los caballos, los ferrocarriles, el territorio, el Juicio Final, la familia, los tiempos difíciles, el whiskey, el cortejo, el matrimonio, el adulterio, la separación, el asesinato, la guerra, la cárcel, los paseos sin rumbo, la condena, el hogar, la salvación, la muerte, el orgullo, el humor, la piedad, la rebelión, el patriotismo, el hurto, la constancia, la tragedia, el gamberrismo, el desamor y el amor. Y la Madre y Dios», enumeró el propio Cash. «Al menos veinte de estos temas están en la novela», dicen sus editores.

En la introducción explica Cash el origen de la novela y su proceso de escritura tras el patadón del avestruz. «Como Pablo al ser abatido por la Luz caí de espaldas, pero a diferencia de Pablo, me rompí varias costillas al dar con una roca», cuenta del ataque. Cómo de los analgésicos pasó a los somníferos y de estos «otra vez a las anfetas» y cómo se atiborró de morfina en el hospital y cómo más adelante una reconfortante visión de su padre fallecido le impulsó a acabar el libro.

Almas gemelas

John Carter Cash, hijo del cantante, explica en el epílogo la admiración de Cash por el apóstol «que fue también poeta, viajero y visionario». Dos milenios separan las vidas de Saulo de Tarso y del músico de Arkansas, pero el cantante creyó que eran«muy similares». Dos hombres apasionados, controvertidos, destructivos y redimidos. Saulo de Tarso, feroz perseguidor del cristianismo, camino de Damasco, cuando la visión de Jesucristo, el Hombre de Blanco, le ciega y le tira de su montura. Cash se transforma al poco de morir su padre, con otra «visión reveladora» que lo empuja a escribir sobre «el gran misterio» de la mayor conversión de la historia. Había indagado en ella durante una década para averiguar cómo puede un hombre cambiar de opinión tan radicalmente. Se convirtió en una obsesión para uno de los músicos más influyentes y populares del siglo XX, alabado por Bob Dylan o Mick Jagger.

'El Hombre de Blanco' explica las contradicciones del hombre de negro, un Johnny Cash inmerso en un viaje interior, y muestra el insólito perfil de un febril novelista transformado por Jesucristo, atormentado por las drogas, el alcohol, el fracaso o la culpa que le mortificó desde la infancia por muerte de su hermano. Muchos de sus temas, 'I Walk The Line', 'Folsom Prison Blues' o 'Man in Black', hablan de la pena, la culpa y la redención, una tendencia acentuada al final de su carrera.

Nacido en Arkansas en 1932, Johnny J.R. Cash se crió en una paupérrina comunidad agrícola. En plena Gran Depresión compartía con sus padre y sus cinco hermanos una miserable cabaña. Creció oyendo cánticos negros en los algodonales, góspel en la iglesia y blues y country en la radio. Mecánico en Michigan y vendedor a domicilio en Memphis, se alistó en Ejército del Aire en 1950 y tras licenciarse fundó 'Johnny Cash and The Tennesse Two', una banda que triunfó con canciones legenadarias como 'I Walk the Line'. Sus adicciones casi hicieron descarrilar su carrera de cantante, compositor, guitarrista y actor en la década de los sesenta, pero halló la salvación en su matrimonio con June Carter.

Con el celebérrimo álbum 'Johnny Cash at Folsom Prison' (1968) volvía a la senda del éxito. Durante dos décadas realizó giras mundiales con bandas memorables. Grabó decenas de discos de los que vendió noventa millones de copias, se convirtió en una estrella de la televisión y estuvo en grupos míticos como 'The Highway Men', con Willie Nelson, Waylon Jennings y Kris Kristofferson. A partir de 1994 publicó 'American Recordings' discos que le reconciliaron con la crítica y el público.

Cash y Elvis Presley son los únicos genios admitidos en los tres grandes Salones de la Fama: del Rock and roll, del Country y del Góspel. Y es que el 'rey del country' desbordó el género para abrazar el rock and roll, el rockabilly, el blues, el folk y el góspel.