Javier de Isusi. Elvira Megías

Javier de Isusi

Historietista e ilustrador
Javier de Isusi: «Descargamos nuestra ira contra jueces o genocidas con un clic en Instagram»

El Premio Nacional de Cómic 2020 publica 'El año en que fuimos Reyes', sobre cuatro estudiantes que comparten piso y experiencias en Babilô, anagrama de Bilbao

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:06

Comenta

Galardonado con el Premio Nacional de Cómic en 2020 por 'La divina comedia de Oscar Wilde', Javier de Isusi (Bilbao, 1972), arquitecto de formación y ... autor de historietas de profesión, es un creador prolífico con mucho que contar. Prueba de ello es su última obra, 'El año en que fuimos Reyes', recién publicada por la editorial bilbaína Astiberri. Se trata del primer volumen de un díptico contundente que transcurre en la ciudad de Babilô, un nombre que ya remite a Bilbao. Cuatro jóvenes estudiantes comparten piso y experiencias en un momento vital en su existencia. El dibujante y guionista vasco lleva tiempo bien situado en el mundo del cómic gracias a su serie de cuatro novelas gráficas 'Los viajes de Juan Sin Tierra', inspiradas por un largo viaje por Latinoamérica. 'He visto ballenas', 'Asylum' o 'Todas las mañanas' son ejemplos de su buen hacer.

