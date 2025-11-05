«Los insectos no nos necesitan, pero nosotros dependemos de ellos para todo»

El artista gráfico Peter Kuper (Ohio, 1958) es uno de los grandes nombres del cómic contemporáneo. Conocido por sus adaptaciones de 'La metamorfosis' de Kafka ... o 'El corazón de las tinieblas' de Conrad, y por sus viñetas en The New Yorker o Charlie Hebdo, Kuper ha dedicado su última obra, 'Insectópolis' (Astiberri), a explorar el asombroso mundo de los insectos y su vínculo con la humanidad. En esta mezcla de ciencia, historia y belleza visual, el autor norteamericano convierte a escarabajos, mariposas y chicharras en protagonistas de un relato que advierte sobre nuestra desconexión con la naturaleza.

—¿Qué fue lo que le llevó a dedicar un libro entero al mundo de los insectos?

Cuando era niño veía a las chicharras en los árboles, tendría cuatro años. Para mí eso era un milagro. Siempre he tenido una colección de insectos. Con el tiempo, me di cuenta de que hay un punto de unión entre los insectos y las historietas, una especie de diagrama que los conecta. Todo empezó de forma natural, como una evolución de otros proyectos. En 'Ruinas', por ejemplo, conté mi experiencia viviendo en Oaxaca, México, y allí me fascinó la migración de las mariposas monarca: once millones juntas en el bosque. Fue increíble.

Después leí un artículo sobre la situación actual de los insectos y su declive, y sentí la necesidad de transmitirlo. Obtuve una beca de la Biblioteca Pública de Nueva York justo cuando llegó la pandemia. La biblioteca estaba completamente vacía, parecía una casa de fantasmas. Aquello fue muy inspirador porque imaginé cada habitación habitada por un insecto distinto, conversando con los fantasmas de los entomólogos del pasado. Así nació la idea de 'Insectópolis'.

—En su libro menciona a figuras como Margaret Collins o Charles Henry Turner. ¿Qué le atrajo de ellos?

Me interesaba investigar a personas poco conocidas. Charles Henry Turner fue un científico afroamericano que estudió la inteligencia de los insectos, y Margaret Collins, la primera mujer negra con un doctorado en entomología. Ambos sufrieron mucho racismo y quise darles algo de luz. Los entomólogos, en general, son considerados científicos menores, igual que los cómics o las novelas gráficas han sido vistos como arte «de segunda». Así que unir esas dos cosas tenía sentido.

Además, he tenido la suerte de contactar con entomólogos actuales que se interesaron por mi trabajo. Uno de ellos incluso descubrió una nueva especie de abeja y la nombró en mi honor: Kuper bee. Tengo mi propia abeja.

—¿Qué papel cree que pueden tener los cómics o las novelas gráficas en la divulgación científica?

Espero que este libro sirva para que la gente que siente rechazo por los insectos cambie su mirada. Hay una cita de E.O. Wilson que abre el libro y resume todo:

«Si los insectos desaparecieran de la Tierra, en cincuenta años toda la vida desaparecería. Si los humanos desapareciéramos, en cincuenta años toda la vida florecería.»

Ese es el corazón del libro: los insectos no nos necesitan, nosotros sí los necesitamos. Sin ellos, no habría polinización, ni descomposición de la materia, ni equilibrio ecológico. Oleríamos a putrefacción sin las moscas. Es importante recordar que dependemos de ellos para todo, desde los alimentos hasta el reciclaje natural de la vida.

Avance de la obra 'Insectópolis' Peter Kuper

—Usted adaptó 'La metamorfosis' de Kafka hace casi dos décadas. ¿Diría que Insectópolis es una especie de continuación?

Sí, en cierto modo. Pero es muy diferente también. El estilo de Kafka es más oscuro, casi expresionista. Kafka convertía a un hombre en insecto; yo convierto a los insectos en espejo de lo humano. En 'Insectópolis' hay más luz, más esperanza. Pude usar distintos estilos gráficos a lo largo del libro según el tono de cada capítulo. Algunos pasajes son como 'El principito', otros tienen el trazo del manga japonés. Incluso hay páginas que se leen al revés, como homenaje a Osamu Tezuka, que también era un gran amante de los insectos.

—También combina técnicas muy distintas. ¿Cómo fue el proceso creativo?

No sigo un solo estilo. Depende de lo que la historia necesite. En este libro utilicé fotos reales de la biblioteca, collages, acuarelas, tinta… Algunas páginas las hice con una caja de luz, otras en digital. Lo importante es que los cambios fluyan y no resulten forzados. También incluí códigos QR que llevan a poemas, grabaciones o referencias científicas. Incluso la bibliografía forma parte de la historia: los insectos habitan dentro de la propia biblioteca. Quería que el lector tuviera una experiencia inmersiva.

—Lleva más de tres décadas colaborando con The New Yorker, y también trabaja con Charlie Hebdo. ¿Qué ha aprendido del humor gráfico en la prensa?

El humor es una forma de resistencia. Durante los cinco años que trabajé en 'Insectópolis', cada semana hacía una ilustración para Charlie Hebdo. Me ayudaba a mantener el equilibrio entre la reflexión ecológica y la sátira política. En esos años pasaron muchas cosas y el dibujo fue mi manera de procesarlo todo.

—Ya participó el año pasado en el festival Ja! con la exposición Caleidoscopio Kafka. ¿Qué conexión siente con Bilbao?

Fue Carolina Ontivero, del festival, quien me contactó por primera vez. Creo que descubrió mi trabajo a través de Astiberri, mi editorial en España. Desde entonces he publicado diez libros en español, también con Sexto Piso en México. Todo ha sido una cadena de casualidades, de encuentros. Es un proceso muy orgánico, como el de los insectos.

—¿Qué insecto cree que mejor representa al ser humano de hoy?

Tal vez las hormigas. Trabajan juntas, son increíblemente organizadas, pero si alguien cruza la frontera de su territorio, se matan. Pueden recorrer cien kilómetros y unirse a otra colonia sin problema, pero cuando cruzan esa línea invisible, se destruyen entre sí. Son como nosotros, colaboramos y competimos al mismo tiempo.