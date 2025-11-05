El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El artista gráfico Peter Kuper cerró el festival Ja! con la presentación de su libro 'Insectópolis' Yvonne Iturgaiz

«Los insectos no nos necesitan, pero nosotros dependemos de ellos para todo»

El historietista Peter Kuper, colaborador habitual de The New Yorker, presenta 'Insectópolis', su nuevo libro que combina arte, ciencia y conciencia ecológica

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:40

Comenta

El artista gráfico Peter Kuper (Ohio, 1958) es uno de los grandes nombres del cómic contemporáneo. Conocido por sus adaptaciones de 'La metamorfosis' de Kafka ... o 'El corazón de las tinieblas' de Conrad, y por sus viñetas en The New Yorker o Charlie Hebdo, Kuper ha dedicado su última obra, 'Insectópolis' (Astiberri), a explorar el asombroso mundo de los insectos y su vínculo con la humanidad. En esta mezcla de ciencia, historia y belleza visual, el autor norteamericano convierte a escarabajos, mariposas y chicharras en protagonistas de un relato que advierte sobre nuestra desconexión con la naturaleza.

