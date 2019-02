Un libro cada semana 'Formas de estar lejos' de Edurne Portela Una joven vasca, que ha sido capaz de escapar de la violencia física y psicológica del terrorismo, vive en EE UU una compleja y tortuosa historia de amor CÉSAR COCA Domingo, 24 febrero 2019, 01:09

En sus anteriores libros, Edurne Portela ha tratado el tema de la violencia terrorista en Euskadi, lo mismo en el formato ensayo que en novela. Ahora publica una obra de ficción que saldrá en aproximadamente una semana, y el terrorismo sigue presente, pero como un pasado lejano que se va diluyendo en la memoria y en la distancia, aunque la protagonista aún tenga un rasgo de rebeldía respecto del mismo.

Alicia ha terminado su carrera en la Universidad de Salamanca y se traslada a una universidad de la América profunda, para continuar su investigación y al tiempo hacerse una carrera como docente. En Euskadi (Bilbao, aunque no se diga expresamente) quedan sus padres, otros familiares y algunos amigos. Uno de ellos ha estado un largo período de tiempo en la cárcel por pertenecer a ETA.

La importancia de ese episodio en el libro no es cuantitativamente importante, aunque sí en lo cualitativo, porque en un período de estancia en casa –su padre ha muerto, está acompañando a la madre, que no tiene más hija que ella–, quedará con él. La cita en una herriko taberna y le pide que envíe una postal a la cárcel, porque los presos agradecen mucho detalles así. El gesto de ella, en ese momento, contrasta con su reacción ante un hombre del que se ha enamorado y con quien vive en EE UU. Porque la relación empieza a ser pronto más que tóxica y sin embargo Alicia aguanta, como si no hubiera más hombres sobre la faz de la Tierra. O como si no tuviera la suficiente autonomía para vivir sola.

Esas relaciones existen. Lo sabemos. El libro de Portela describe paso a paso cómo las rutinas se convierten en una cárcel. Y lo difícil que es salir de esa prisión. De fondo, la vida más bien poco estimulante de tantos centenares de ciudades encerradas en sí mismas, tan alejadas de la imagen liberal, multicultural y abierta de Nueva York. Hay muchas vidas enrejadas, también fuera de una celda.