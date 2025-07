El Festival Ja! se ríe de Nueva York

Un gorila partiéndose el pecho de la risa sobre fondo amarillo taxi neoyorquino protagoniza el cartel de la edición número XVI del Ja!, que tendrá ... lugar en Bilbao entre el 9 y el 20 de octubre. Estará dedicado al espíritu de la ciudad de los rascacielos, que ejercerá en el festival de «paisaje emocional: un imaginario hecho de libros, películas, cómics y otras obras artísticas que forman parte del patrimonio universal y que destilan una combinación única de humor y melancolía», plantean los responsables del evento. La elección del ilustrador, Javier Jaén, padre de la criatura, no puede ser más acertada, pues pocas imágenes hay más icónicas y relacionadas con Nueva York que la de King Kong luchando por su vida encaramado al Empire State.

El festival aprovecha la celebración de varias efemérides para cruzar el charco y viajar a una de las capitales más inspiradoras: los 50 años del 'Saturday Night Live', programa que fue la cuna de cómicos como Eddie Murphy, Bill Muray, Tina Fey o Will Ferrell; y dos centenarios, el de 'El gran Gatsby', novela de Scott Fitzgerald ambientada en aquella ciudad, y, sobre todo, el de la revista 'The New Yorker', «que hizo de la ironía un arte y demostró que las mejores historias nacen de la mezcla del humor, la literatura y el periodismo de calidad», explican desde el Ja!

Ampliar Samuel Steinberg. Evelyn Hofer

Entre las muchas propuestas del festival, los organizadores han pensado en originales iniciativas, como una fiesta a lo 'Studio 54' con el humorista Joaquín Reyes como maestro de ceremonias. Además, traerán por primera vez a Bilbao el directo del programa de YouTube 'El sentido de la Birra'.

El Ja! incluirá una importante exposición sobre Saul Steinberg (Rumanía, 1914-Nueva York, 1999), artista conocido en especial por sus dibujos publicados en las portadas y el interior de 'The New Yorker'. El 'escritor que dibuja', como se definía él mismo, creó un «lenguaje visual único que desarrolló simultáneamente en varias disciplinas. En su producción, se entremezclan el humor sofisticado, la exploración lúdica y la crítica reflexiva».

Un detective con síndrome de Tourette

La muestra se titula 'Saul Steinberg, el signo errante' como una referencia al ensayo homónimo sobre este autor publicado por la comisaria Alicia Chillida. La exposición traerá a Bilbao un conjunto de cien piezas, entre dibujos, pinturas, grabados, collages, revistas, libros, fotografías, audiovisuales y obras en tres dimensiones, un completo recorrido a través de la vida y obra del dibujante. La exposición, coproducida por el Ja! y la Fundación Juan March con apoyo de la Fundación del artista y el patrocinio de Iberdrola, podrá disfrutarse en la sala Axular de Bizkaia Aretoa-EHU, localización habitual en ediciones anteriores de este festival, junto a la sala BBK. Este año se sumarán escenarios como la Sala Bilborock, la Torre Iberdrola y la Biblioteca de Bidebarrieta.

Ampliar Jonathan Lethem. Random House

Otros colaboradores de 'The New Yorker' visitarán el Ja!, como Jonathan Lethem (Nueva York, 1964), un habitual de la publicación que se encuentra «entre los narradores más imaginativos de la actualidad», señalan desde Ja!. Añaden que Lethem es reconocido «por su talento para mezclar géneros dispares, y transmite como nadie el pulso de su ciudad en novelas como las celebradas 'Huérfanos de Brooklyn', historia de un singular detective con síndrome de Tourette llevada al cine en 2019 por Edward Norton, 'La fortaleza de la soledad' y su próximo libro, a publicar en otoño, 'Brooklyn, una novela criminal'».

Disfrazados

Asistirá asimismo otro artista gráfico, Peter Kuper (Nueva Jersey, 1958) que publica sus viñetas en esta revista y en 'The Nation' y 'Charlie Hebdo', además de libros ilustrados como 'Diario de Oaxaca', 'Diario de Nueva York' y las adaptaciones literarias de 'El corazón de las tinieblas', de Joseph Conrad, y 'La metamorfosis' de Franz Kafka. El último es 'Insectópolis' (Astiberri, 2025).

Ampliar Samanta Scheweblin. Isabel Wagemann

Entre las primeras confirmaciones destaca Samanta Scheweblin (Buenos Aires, 1978), escritora afincada en Berlín que destaca con relatos cortos como 'Pájaros en la boca' (2008), 'Siete casas vacías' (2015), 'Kentukis' (2018) y 'El buen mal' (2025). Ha publicado algunos de sus cuentos en 'The New Yorker'.

Ampliar Joaquín Reyes DJ.

Entre las novedades, destaca la celebración, el sábado 11 de octubre, de un «programa doble» cuyas entradas estarán a la venta desde el viernes 18 de julio en la web del festival. En primer lugar, llegará la versión en directo del programa de entrevistas del canal de YouTube 'El sentido de la Birra', conducido por Ricardo Moya con un invitado que se desvelará en el último momento. Y después llegará la fiesta inspirada en las organizadas en los años 70 en la famosa discoteca 'Studio 54', donde el cómico Joaquín Reyes pondrá la música. Para esta curiosa velada se animará al público a acudir disfrazados para la ocasión.