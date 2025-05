«Una feria literaria es lo contrario a la guerra»

Isabel Ibáñez Sábado, 31 de mayo 2025, 00:54 Comenta Compartir

Un pequeño paseo por la Feria del Libro de Bilbao sirve para toparse con cosas extraordinarias, como descubrir entre las 56 casetas inauguradas ayer a ... Eduardo Mendoza, último premio Princesa de Asturias, o asistir en vivo y en directo al nacimiento de una adicta a la literatura. Se trata de Idoia Zubizarreta, de 63 años, bilbaína residente en Dima que hasta hace nada era profesora de la ikastola Kirikiño. Tarjeta bancaria en mano pagó 34,90 euros por tres libros de Ibon Martín. «Y en esta bolsa llevo otro que me ha costado 18. Me voy a casa, porque si no voy a seguir gastando. No he sido lectora asidua hasta hace 3 años, y fue al ver a mis hijas leer, fíjate. Leo sobre todo a la noche, me relaja mucho», reconoce.

Miren Billelabeitia. A las 18 en la carpa del Arenal conversará con César Coca, director del Aula de Cultura de EL CORREO, sobre 'Lo que una ama'.

Silvia Intxaurrondo. A las 19, también en la carpa, presentará 'Solas en el silencio' junto a Javier Sagastiberri.

Kepa Iribar, Andoni Aguirrezabala y Jon Arretxe. A las 20 en la carpa, con Félix Linares.

Libros que importan. En la librería efímera de la BBK, durante todo el día, intercambio de libros ideado por la Asociación Atrapavientos: regalas un libro que haya marcado tu vida con una dedicatoria personal y recibes otro a cambio. Poco antes, durante la ceremonia de apertura de la feria, aurresku incluido, el presidente de la Cámara del Libro de Euskadi, Asier Muniategi, presentaba como «erdibilbotarra» (medio bilbaíno) al invitado especial: «La gente lo ve por la calle y dice '¡Mira, Eduardo Mendoza en Bilbao!». Pues sí, está con nosotros para disfrutar de la feria, que en esta ocasión quiere fomentar el espíritu crítico a través de la lectura». Y Mendoza, que recibió de manos del alcalde, Juan Mari Aburto, el galardón Kutxabank Atea Saria (al igual que la autora vasca Katixa Agirre), quiso decir unas palabras: «Conforme me hago viejo, me interesan menos los libros y más las ferias. No es verdad, pero las ferias son una cosa hermosísima, con gente que viene de distintos sitios a presentar cosas muy distintas, y luego se van a comer, a beber, a bailar... Una feria es lo contrario a la guerra», sentenció con una frase que bien vale un titular. Hablando de guerras, Anton Arriola, presidente de Kutxabank, y Nora Sarasola, directora de la Obra Social de la BBK, coincidieron en ir a comprar a una de las casetas los libros 'Historias de Gaza', del corresponsal de EL CORREO en Oriente Medio Mikel Ayestaran -«como él, yo también soy de Beasain y además somos del mismo año», comentó Sarasola- y 'Beltza', de Javier Sagastiberri, reciente ganador del premio de novela negra del festival Black Mountain Bossòst. Relata la historia de un hombre procedente de la burguesía vasca que se convierte en pistolero de ETA y luego deja la organización para ejercer como asesino a sueldo. Se compró este libro José Francisco Alonso, autor que estaba allí para firmar ejemplares de su propia novela, 'Bacalao de Bilbao', ambientada en el Athletic. Se trata de la cuarta de una serie, de la que en solo una hora vendió una decena de ejemplares, uno de ellos precisamente a Sagastiberri, protagonizando ambos escritores un impecable ejercicio de mutualismo, simbiosis, sinergia. Arriba, Katixa Agirre y Eduardo Mendoza, con los Kutxabank Atea Sariak. Abajo a la izquierda, Beñat Arginzoniz (El Gallo de Oro) recomendando un libro y, a la derecha, Anton Arriola. «Nuestra feria es un tesoro -destacó Arriola- y nos hemos sumado con la ilusión de sacar a los lectores a la calle, de dar un impulso a nuestra azoka con autores de prestigio y actividades, incluyendo el público infantil». El horario de apertura de las casetas es de 11 a 14 y de 17 a 21 horas, hasta el 8 de junio. Charlas y presentaciones Además de en los stands y de la carpa del Arenal, donde numerosos autores de prestigio atenderán a los lectores y firmarán libros, la Biblioteca de Bidebarrieta ofrece un amplio programa con encuentros con Manuela Carmena (el lunes, en el marco del Aula de Cultura de EL CORREO), Juan José Millás, Fernando León de Aranoa, Juan Cruz Ruiz, David Uclés, Clara Usón, Eider Rodríguez y Guillermo Arriaga, además de Mendoza. Todas las citas son a las 19 horas y hay que reservar las invitaciones en www.bilbaokultura.eus. Aburto, por su parte, con semblante serio por el crimen de una menor a manos de su padre ocurrido pocas horas antes en Rekalde y tras pronunciar unas palabras de condena, invitó a reflexionar sobre el mundo en que vivimos, «y la lectura nos lleva a la reflexión. En un mundo donde se construyen muros, los libros construyen puentes. Nos hacen ser más críticos y ser críticos nos hace ser más libres». También la autora Katixa Agirre insistió en esta dirección: «Abrir un libro es abrir una puerta, y, si los lectores no abren libros, la magia de la literatura se acaba». Atendiendo en la caseta de su propia editorial, El Gallo de Oro, estaba Beñat Arginzoniz, autor de una veintena de libros, el último de este mismo año, 'La inesperada', distinguido con el premio de poesía Ernestina de Champourcín. Comenta que hay dos tipos de lectores, el que va a comprar algo concreto, «un best seller por lo general, como si fuera un autoservicio», y el que llega preguntando por recomendaciones. En este caso, aconseja un libro con portada de Pablo Gallo, que ha dibujado una figura que recuerda a Hitler, pero sin rostro, sin aquel bigote: «Se titula 'Teoría de la dictadura', del filósofo francés Michel Onfray, inédito en castellano. Es muy interesante, se trata de un estudio sobre los libros de George Orwell '1984' y 'Rebelión en la granja' donde habla de los dos tipos de dictadura existentes, la fascista y la comunista, y de cómo está surgiendo una nueva que es la mezcla de las dos. También tenemos los 'Paseos sonoros. Las huellas de la música clásica en Bilbao', de Mercedes Albaina». Sabiendo que esta edición de la feria pretende fomentar el espíritu crítico, Arginzoniz accede a ponerle un 'necesita mejorar', aunque le cuesta: «Quizá dedicaría más espacio a las editoriales, minoría frente a las casetas de las librerías, porque las editoriales tenemos nuestros propios libros y al final, en las casetas de las librerías te encuentras los mismos». En el lado positivo, destaca «el esfuerzo de Asier Muniategi por que en la feria coexistan diferentes disciplinas, novela, filosofía, poesía...». Arginzoniz, que lleva 15 años acudiendo a la feria, quiso ejercer de uno de esos puentes a los que aludían las autoridades en la inauguración, y camina hacia otra caseta, la de la editorial Erein, para recomendar un libro: «Este, 'De Bizkaia de toda la vida», de Jon Uriarte y Tomás Ondarra (quien casualmente andaba también por allí para hacer la mirilla de este periódico). En la caseta, Sonia Paule, que acepta continuar con la cadena: «Aquí lo petan los libros de Toti Martínez de Lezea, tanto los infantiles como los adultos. Y también el de Jon Arretxe, 'Touré. Números rojos'». Forrados con la informática Pasa la bola y se encamina Paule adonde sus vecinos de la librería Etxean. Atiende Fernando Fernández con un dedo envuelto en un aparatoso vendaje porque se cortó con un cúter el día anterior al montar la caseta. La primera vez que la plantó en la feria fue hace 25 años. «Veníamos solamente con libros de informática y nos forramos, pero no por lo que vendimos en la feria, sino porque esto es un escaparate importante y así nos conocieron y vendimos mucho después», recuerda. Le preocupa un poco tener que elegir entre tantos. «Por decir uno, 'La península de las casas vacías', de David Uclés (estará el jueves en Bidebarrieta con Juan Cruz Ruiz) y también 'El puente donde habitan las mariposas', de Nazareth Castellanos». Justo al lado, en la caseta de la librería Sorgin de Sestao, ordena ejemplares Mary Terrón. «No soy la jefa, ¿eh?», advierte sin necesidad, pues bien puede recomendar un libro para chavales que ella misma se ha leído: «Estos de 'Marcus Pocus', de Pedro Mañas ilustrados por David Sierra. Es novela juvenil pero le puede gustar a cualquiera». Entre todo este lío, un trío de chicas muy jóvenes rebuscaba con interés en los montones. «Me gusta la ciencia ficción», dice Naroa Trebolazabala, introducida en el género gracias a 'Los juegos del hambre', la famosa trilogía de Suzanne Collins llevada con éxito al cine. Si le apasiona la temática, quizá debería probar con los dos libros de Orwell de los que hablaba antes Arginzoniz.

