«La feria es lo contrario de la guerra»

Como «erdibilbotarra» (medio bilbaíno) presentó esta mañana a Eduardo Mendoza el presidente de la Cámara del Libro de Euskadi, Asier Muniategi, feliz por contar para ... la inauguración de la 55 edición de la Feria del Libro en el Arenal con la presencia del reconocido escritor barcelonés y Premio Princesa de Asturias 2025. «La gente lo ve por la calle y dice '¡Mira, Mendoza en Bilbao!». Pues sí, está con nosotros para disfrutar de esta feria que en esta ocasión quiere fomentar el espíritu crítico a través de la lectura«.

Y Mendoza, que recibió de manos del alcalde, Juan Mari Aburto, el premio Kutxabank Atea Saria (también la autora vasca Katixa Agirre), quiso decir unas palabras: «Conforme me hago viejo, me interesan menos los libros y más las ferias. No es verdad, pero las ferias son una cosa hermosísima, con gente que viene de distintos sitios a presentar cosas muy distintas, y luego se van a comer, a beber, a bailar... Una feria es lo contrario a la guerra», sentenció con una frase que bien vale un titular.

Hablando de guerras, en la presentación estuvieron, además de los citados, Anton Arriola, presidente de Kutxabank, y Nora Sarasola, directora de la Obra Social de la BBK, quienes coincidieron en ir a comprar los libros 'Historias de Gaza', del periodista Mikel Ayestaran -«como él, yo también soy de Beasain y además somos del mismo año», comentó Sarasola- y 'Beltza', de Javier Sagastiberri, reciente ganador del premio de novela negra del festival Black Mountain Bossòst, donde relata la historia de un hombre procedente de la burguesía vasca que se convierte en pistolero de ETA y luego deja la organización para ejercer como asesino a sueldo.

Ampliar Katixa Agirre y Eduardo Mendoza, con los Kutxabank Atea Sariak. Ignacio Pérez

«Nuestra feria es un tesoro -manifestó Arriola- y nosotros nos hemos sumado con la ilusión de sacar a los lectores a la calle, de dar un impulso a nuestra azoka con autores de prestigio y actividades, incluyendo el público infantil». El horario de apertura de las casetas es de 11 a 14 y de 17 a 21 horas, desde hoy y hasta el 8 de junio. Además de la zona de venta, donde numerosos autores de prestigio atenderán a los lectores y firmarán libros, la Biblioteca de Bidebarrieta ofrece un amplio programa con presentaciones y encuentros con autores como Nazareth Castellanos, César Pérez Gellida, Dolores Redondo, Mircea Cartarescu, Luisa Etxenike, Manuela Carmena, Juan José Millás, Fernando León de Aranoa, Juan Cruz Ruiz, David Uclés, Clara Usón, Eider Rodríguez y Guillermo Arriaga, además de Mendoza. Todas las citas son a las 19 horas y hay que reservar las invitaciones en www.bilbaokutura.eus.

Aburto, por su parte, con semblante serio por el crimen cometido la pasada madrugada en Rekalde y tras pronunciar unas palabras de condena, invitó en este sentido a reflexionar sobre el mundo en que vivimos, «y la lectura nos lleva a la reflexionar. En un mundo donde se construyen muros, los libros construyen puentes. Nos hacen ser más críticos y ser críticos nos hace ser más libres». También Katixa Agirre insistió en esta dirección: «Abrir un libro es abrir una puerta, y si los lectores no abren libros, la magia de la literatura se acaba».