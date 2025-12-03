Eider Rodríguez: «Intento dirigir mi mirada hacia gente aparentemente anodina» La autora guipuzcoana regresa al relato breve con 'Dela zulo bera zen', seis historias que presentará este domingo en la Azoka de Durango

Txani Rodríguez Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:40 Comenta Compartir

'Dena zulo bera zen', publicado por Susa, representa la vuelta de Eider Rodríguez (Rentería, 1977) a un género en el que ya ha mostrado su excelencia: el relato breve. A través de seis historias que, en su mayoría, transcurren entre Iparralde y Gipuzkoa, la autora de 'Bihotz handiegia' reflexiona con agudeza sobre las carencias emocionales, las relaciones de pareja, la amistad o sobre lo que pasa en las vidas de los personajes cuando parece que no está ocurriendo nada.

La traducción al castellano de este libro se publicará en marzo de 2026. Mientras tanto, la versión en euskera se presenta este domingo a las 12h en la Azoka.

– En el relato 'Ahate bihotz', uno de los personajes, una mujer, viene a decir que el cuento está un escalafón por debajo de la novela.

– Al igual que esta mujer, también desde diferentes instancias literarias se tiende a pesar que el cuento es un entrenamiento para la novela, como si una esprínter estuviera eternamente preparándose para un maraton, como si el esprint fuera una categoría menor. Yo también he escrito novelas, pero soy cuentista y así me reivindico, no estoy en fase de calentamiento. Mis mayores epifanías literarias y momentos de éxtasis han sucedido leyendo relatos.

– Hay otros guiños a su público lector: en 'Kanikula' nos reencontramos con Iñaki e Ixabel.

– Me apetecía saber qué deriva podían haber tomado sus existencias ocho años más tarde de haber aireado un pedazo de su existencia en el relato 'Un corazón demasiado grande'. También me interesaba vivir la experiencia de volver a encontrarme con estos personajes y observar qué mella habían hecho esos años en mí, en la manera de mirar y narrar a Ixabel y a Iñaki.

– Tengo la impresión de que usted escribe sobre lo que sucede, no tanto sobre lo que acontece; pero debe de ser difícil captar lo que pasa cuando parece que no está pasando nada.

– También en los pueblos y ciudades me gusta mirar hacia los lugares en los que se supone que no hay nada que ver, esos lugares llamados improductivos y que no sirven ni para poner un arcén, y en los que siempre crece la hierba y alguna que otra florecilla. Suceden cosas más allá de nuestra mirada. Así, en mis cuentos intento dirigir la mirada hacia gente aparentemente anodina: todo el mundo tiene una historia o una florecilla bajo sus pliegues.

– En 'Itsasoak eta hondakinak' habla de la amistad y de su fragilidad. ¿Cree que cuidamos bien de ese vínculo?

– Diría que socialmente no tiene el estatus que tienen otras instituciones, como pueden ser la familia, o la pareja, y que por consiguiente la tratamos con más dejadez, y que esa dejadez está socialmete aceptada. Y sin embargo, qué importante son las amigas, ¿no? Este relato guarda un pequeño alegato a favor de las amigas de la infancia, que son quienes saben realmente quién somos y custodian nuestro gran secreto.

– En el relato 'Zuloa' se expone el vacío que se esconde a veces tras la laboriosidad. Parece que mientras estamos ocupados en proyectos no pensamos en nuestras miserias.

– Eso es, compartir un proyecto o un plan une mucho, ¿verdad? Lo inquietante es lo que sucede después de que el proyecto, tan soñado a menudo, se materializa. ¿Qué sucede a esas personas que tanto han trabajado para sacarlo adelante? Puede ser un negocio, pero también unos hijos.

– Algunos de sus personajes tienen un alto concepto de sí mismos, aunque usted los desmonta en una línea de diálogo o a través de un pequeño detalle. ¿La impostura es también uno de los temas de este libro?

– No sé si llega a tema de libro, pero la impostura es una de las cosas que nos corrompe como sociedad y comunidad, creo yo. Me fascina observar cómo el lenguaje nos modula y hace con nosotros lo que quiere, al margen de nuestra voluntad. A veces, ni siquiera nos atrevemos a decir lo que realmente pensamos o sentimos, porque esa frase no está hecha y no la tenemos a mano… Pero afortunadamente, el alma o niña interior o verdad íntima o no sé cómo llamarlo, siempre está agazapada dentro de una, y a veces, obra en contra de nuestras palabras y de nuestra ideología. Cuando eso sucede es hermoso. Es un momento frágil que intento retratar, un fallo del sistema que da cuenta de cómo opera el sistema.

– Sus escenarios, a menudo idílicos — un camping junto al mar, un bungalow en Tailandia, una casa con jardín, la Isla de los Faisanes...— , no resultan tan amables para los personajes como cabría esperar de sus apariencias.

– (Se ríe) Sí. Me gusta mucho describir los lugares. Los que mencionas son lugares hermosos pero también muy quebradizos y transitorios, todos conllevan provisionalidad: en el camping y en los bungalows hay gente que viene y va, el mobiliario es de plástico y de quita y pon; la isla de los Faisanes aparece y desaparece según el caudal, y cambia de dueños dependiendo de la época del año; la casa que mencionas tiene jardín, pero tienen que venderlo para sufragar otros gastos de primera necesidad. Nada permanece, la belleza es intermitente, como en la vida.

Temas

Novela