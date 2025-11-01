El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Atxaga, a su llegada al Bellas Artes. I. Pérez

«Domina la mezcla de locura pararreligiosa, tecnología y belicosidad del sur de EE UU»

Atxaga reflexiona sobre algunos de los males de la sociedad actual

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:07

Comenta

Tiene Atxaga ese algo que le sitúa como un moderno oráculo, y dan ganas de preguntarle sobre cualquier cuestión, por peregrina que pueda parecer.

– ¿ ... Cómo ve el mundo actual si lo mira con la perspectiva de la edad? ¿Mejor, peor, raro?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  3. 3

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  4. 4

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  5. 5

    El incendio de Güeñes se reactiva por el viento tras haber quemado ya 10 hectáreas
  6. 6 ¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?
  7. 7

    Los vecinos de Marzana, «aliviados» por el cierre de las terrazas: «No estamos en contra de los bares, solo pedimos poder descansar»
  8. 8

    La nueva parada del tranvía entre Santutxu y La Peña se construirá el año que viene
  9. 9 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  10. 10

    ¿Qué es el Comando Vermelho y por qué tiene tanto poder en Río de Janeiro?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Domina la mezcla de locura pararreligiosa, tecnología y belicosidad del sur de EE UU»

«Domina la mezcla de locura pararreligiosa, tecnología y belicosidad del sur de EE UU»