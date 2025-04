Dolores Redondo reproduce el sonido de las inundaciones de Bilbao de 1983

Dolores Redondo no puede evitar ser escritora las 24 horas del día. Anoche durmió en el hotel Consulado de Bilbao. Y rememoró el buque del ... mismo nombre, que permaneció amarrado al muelle de Uribitarte durante ocho años hasta que la riada del 27 de agosto de 1983 provocó que se hundiese parcialmente. «Siempre se ha dicho que se hundió para no romper el puente», contó la escritora a sus lectores, que llenaron este martes el auditorio del Guggenheim en la presentación de la ficción sonora de 'Esperando al diluvio', su novela ambientada durante las inundaciones que anegaron el Casco Viejo.

Lo de «ficción sonora» es la denominación que la plataforma Audible otorga a lo que en el pasado se llamó radionovela o serial radiofónico. Una versión dramatizada que va mucho más allá del audiolibro y que cuenta con las voces de actores conocidos, como Víctor Clavijo, Mikel Bustamante, Nahia Laiz y Telmo Irureta, música y efectos sonoros. Publicada hace dos años, 'Esperando al diluvio' narra la historia de un asesino, bautizado John Biblia, que ha matado al menos a tres mujeres jóvenes en Glasgow entre 1968 y 1969, y que llega a Bilbao en los días previos a la riada del 83.

Tras él va un policía enfermo, que estuvo a punto de detenerlo tiempo atrás y que ahora se guía por una corazonada. La autora de la 'Trilogía del Baztán' realiza una verdadera inmersión en la vida de la capital vizcaína en esos días cruciales para ambientar una intriga protagonizada por ese criminal marcado por algo ocurrido en su pasado y un detective que empeña su vida en una persecución que nadie le ha encargado. Redondo, por entonces una estudiante de instituto, volvía de viaje cuando su tren pasó por la capital vizcaína aquel mes de agosto y fue testigo de la devastación.

Ampliar La escritora Dolores Redondo en el Guggenheim. Efe

«Las inundaciones estuvieron viviendo en mi mente desde entonces, pendientes de meterlas en una novela», explicó. «John Biblia era también un asesino real sobre el que había leído y que quería traerlo al presente. Hay mucho amor a Bilbao en la novela porque es una ciudad que se volcó conmigo desde la primera entrega de la 'Trilogía del Baztán'. Sabía que algún día iba a escribir una novela sobre Bilbao para devolver tanto cariño y amor».

Aquella riada, constata la escritora de Pasaia, «está instalada en la memoria de todos los vascos». «La gente salió en auzolan a limpiar el barro, a hacer que la ciudad se pusiese en marcha otra vez. Por entonces daban sus primeros pasos la policía autonómica, las televisiones... Bilbao mutó a lo que es hoy en día. Y siempre está como una espada de Damocles la posibilidad de que aquello pueda volver a pasar».

Audible, propiedad de Amazon desde 2008, ofrece en internet más de 100.000 audiolibros, podcast y contenidos originales como la novela de Redondo, que ya vio adaptado al formato de ficción sonora 'Todo esto te daré'. Más de 30 actores han participado en una grabación que ha durado meses. El guion ha adaptado las 575 páginas del libro en 13 episodios de media hora. Se han eliminado los flashbacks y la alternancia de puntos de vista de la novela para conducir la narración desde la voz del policía Noah Scott Sherrington (Jorge Machín).

Ampliar Carátula de la ficción sonora.

La tecnología de sonido Dolby Atmos consigue un efecto inmersivo. La directora Mar Abad detalla cómo se ha recreado la atmósfera de la época, cuidando hasta el sonido que una moneda hace al introducirse en una cabina telefónica de 1983. Dolores Redondo, que vio su trilogía más popular llevada al cine con éxito de taquilla, solo pide en la traslación radiofónica «que nunca se pierda el ADN de la historia». «Debo lealtad a mis lectores, que compraron la novela hace un par de años y que no quiero que se sientan traicionados. Esta experiencia no les va a robar la sensación que sintieron leyendo el libro».

¿Quiénes son los destinatarios de la versión sonora de 'Esperando al diluvio'? Su propia autora reconoce ser consumidora de un formato que le ayuda a conciliar el sueño por las noches. «Mucha gente no tiene la capacidad de concentración para pasar las páginas de un libro por distintos motivos. Madres con bebés, cuidadores, vigilantes nocturnos, trabajadores que realizan una actividad mecánica, personas estresadas, viajeros en coche... Las ficciones sonoras te hacen sentirte acompañada y haces algo fructífero con tu tiempo. Por las noches, es lo más más parecido a cuando te contaban un cuento de pequeña».

El presentador Ramón García, que en los 80 era locutor de Los 40 Principales en Bilbao, es un personaje de la novela y de la memoria adolescente de la escritora. Su voz no se escucha en la ficción sonora, pero sí la de Telmo Irureta como el adolescente Rafa. Un actor con parálisis cerebral que a Dolores Redondo le emociona porque con ese personaje homenajea a una niña que tuvo como vecina en los 80. «Con 14 años aprendió a leer y su madre estaba feliz, decía 'mi hija es lista'. Que el papel lo haga Telmo Irureta me parece de diez».

La autora de 'El guardián invisible' confiesa que escribe con el rostro de los personajes en mente. «Pueden ser gente que conozca, no actores». También imagina sus voces «para que me resulten creíbles». Inmersa en la segunda entrega de la serie 'Los valles tranquilos' tras la publicación el año pasado de 'Las que no duermen. NASH', esta escritora traducida a 38 idiomas asegura no sentirse desafiada por las nuevas tecnologías. «Los jóvenes lectores se han multiplicado tras la pandemia, al menos un 65%. Son nativos digitales, de 14 a 24 años, que escuchan podcast, ven el vídeo en YouTube y leen el libro».