García-Atucha posa con su abuela Paula, núcleo central de su primera novela. Mireya López

El debut costumbrista de un joven escritor bilbaíno que nace del amor a su amama

En 'Blas de Umbe', Mario García-Atucha sigue desde la óptica de un perro los devenires de una saga familiar en la urbanización de Laukiniz

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:05

Comenta

«La ternura y nada más. Una entrega gratuita en la que nos hacemos fáciles de partir, fáciles de romper», reza en uno de sus ... pasajes clave 'Blas de Umbe', el sesudo y reflexivo debut en la novela de Mario García-Atucha (Bilbao, 1998). Y, en efecto, sus 470 páginas versan sobre la ternura y los lazos familiares, armando con paciencia una historia cuyo epicentro es 'Amama', único personaje real de un libro que se mueve entre el costumbrismo y la lírica de poso filosófico. Nos cita el autor precisamente en casa de su abuela en la urbanización Unbe-Mendi, escenario de la trama, donde nos recibe a ladridos y bajo la lluvia otoñal su perro Blas, que ha dado nombre al animal narrador del libro. «Aunque el Blas de la novela es un perro de otras características», precisa el escritor.

