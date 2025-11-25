El debut costumbrista de un joven escritor bilbaíno que nace del amor a su amama

«La ternura y nada más. Una entrega gratuita en la que nos hacemos fáciles de partir, fáciles de romper», reza en uno de sus ... pasajes clave 'Blas de Umbe', el sesudo y reflexivo debut en la novela de Mario García-Atucha (Bilbao, 1998). Y, en efecto, sus 470 páginas versan sobre la ternura y los lazos familiares, armando con paciencia una historia cuyo epicentro es 'Amama', único personaje real de un libro que se mueve entre el costumbrismo y la lírica de poso filosófico. Nos cita el autor precisamente en casa de su abuela en la urbanización Unbe-Mendi, escenario de la trama, donde nos recibe a ladridos y bajo la lluvia otoñal su perro Blas, que ha dado nombre al animal narrador del libro. «Aunque el Blas de la novela es un perro de otras características», precisa el escritor.

Su abuela de carne y hueso, Paula Moreno, sí es en cambio la 'Amama' de la novela, y a la que García-Atucha otorga todo el valor de la historia: «He querido honrar la manera de vivir que ella nos ha enseñado: ser dulce, compasivo y misericordioso. Mi abuela ha sido una fuente de alegría y consuelo para los demás y pretendo que mi libro haga lo mismo». Autor novel y, pese a su juventud, editado por un sello madrileño con solera como Pre-Textos, este escritor bilbaíno rehuye las corrientes literarias y modas efímeras y opta por la narración de carácter atemporal.

La premisa es sencilla: el retrato, los devenires y la evolución de una saga familiar de la clase alta vizcaína, con sus luces y sus sombras, alegrías y amarguras. Todo ello visto desde las cuatro patas de Blas, animal de cualidades humanas que sirve de catalizador de una pequeña historia que, sin embargo, incluye grandes temas de la humanidad como la bondad, la amistad, la crueldad, el egoísmo o la traición. La vida tal cual, resumida en el microcosmos de Unbe-Mendi, con sus características fincas entre chalet suizo y caserío.

Lo hace a golpe de una prosa clásica, alejada de las complejidades artificiosas de la posmodernidad imperante. «La parte más obvia es la costumbrista, que es en este caso un costumbrismo feliz. Hay una tendencia a tratar siempre estas historias familiares desde una perspectiva negativa o traumática pero en mi caso es todo lo contrario. No digo que todo mi entorno o mi mundo sea feliz pero, cuando lo pongo todo en la balanza, subyace lo bueno», explica el autor bilbaíno.

Eso no quiere decir que 'Blas de Umbe' esté exento de drama ni de profundidad. Es más, la segunda pata de la novela es precisamente la existencial: «Mi visión filosófica parte de nuestra falibilidad, de la orfandad de Dios y de cómo nuestra experiencia es errática, con esa voluntad de encontrar símbolos o sentido a las cosas, de totalizarlas o idealizarlas». En este libro, el amor, los lazos humanos, la lírica y la poesía funcionan como alivios, que no respuestas, a esa orfandad. «Son esos momentos íntimos en los que acaricias por fin el instante que sirve de consuelo», teoriza García-Atucha que, aunque se dedica profesionalmente a la banca, tiene estudios de Filosofía y esa impronta se nota en su forma de pensar y plasmar el mundo.

Ampliar El escritor posa en Unbe-Mendi. M. López

El autor encontró la mejor manera de plasmar esas ideas en la figura del animal por excelencia que busca ser hombre: el perro. Pero más como una alegoría literaria que por un interés biológico en estos animales. «A mí no me interesan los perros, lo que me interesa son las personas; toda la humanidad que está dentro del perro es un trabajo poético y simbólico. La forma de escribir esta historia era llevarla a un plano de realismo mágico», reflexiona sobre este peculiar narrador.

Y, hablando de personas, el libro está salpicado de figuras entrañables. Empezando por 'Amama', que representa la experiencia afectiva y la bondad, «alguien que vive de una manera aparentemente dulcísima las cosas pero sin ese romanticismo egoísta». En contraste, dos adolescentes, Paula y Adriana, de personalidades diferentes pero que comparten sueños, poemas de Vicente Aleixandre o canciones de los getxotarras McEnroe, amigos del autor. Diálogos juveniles, pero con profundidad: «Son conversaciones que igual se tornan demasiado solemnes pero creo que son verosímiles. Las envidias, la frustración por no ser como querrían y cómo se van enseñando la una a la otra lo que les falta es también algo muy central en el libro. Es decir, somos erráticos, pero si estamos el suficiente tiempo juntos, podemos ser una cuña que necesitamos para ser equilibrados. Por eso yo suelo decir que para la gente que queremos no tenemos que ser perfectos. Basta con no irnos».

Microcosmos imperfecto

El territorio es también un pilar en un género como el costumbrista y aquí la urbanización de chalets funciona como un universo en sí mismo, tanto para la mascota como para sus dueños. «Se construyó en los 60 y parece que todas las casas son versiones de una misma, solo había tres modelos diferentes, es un intento de absoluta uniformidad, de cerrar un mundo. Pero, claro, siempre hay algo más allá fuera de la unidad que hemos intentado conquistar y, por eso, Unbe-Mendi viene a ser un intento fracasado de felicidad», sostiene García-Atucha que, aunque siempre ha residido en Bilbao, de este microcosmos residencial recuerda con nostalgia fines de semana lluviosos en casa de su abuela o tardes de skate en las pistas.

En ese juego de lugares e identidades no elegidas, 'Blas de Umbe' explora la dicotomía que esto genera. ¿Hay que abjurar de las premisas que nos han sido dadas? ¿Es preferible reivindicarlas? «Hay corrientes literarias que intentan hacer como si eso no existiera o como si fueran elementos completamente negativos de los que hay que renegar. Yo no creo que esa sea una verdadera literatura social, por lo que he intentado aceptar esos elementos que recibimos como dados y ser crítico con ellos. Y me atrevería decir que hacer esto es más materialista y marxista que las novelas que hoy en día se catalogan como crítica marxista posmoderna. He hecho análisis social, en lo bueno y en lo malo», defiende el joven escritor.

Presentó el libro en Madrid el pasado fin de semana, pero la puesta de largo oficial será en su Botxo natal, en la Biblioteca de Bidebarrieta el próximo 12 de diciembre y acompañado del filósofo Iñigo Ongay. «En resumen, yo creo que es una novela dialéctica, que pone en diálogo y contraste muchas ideas», se despide en el jardín de su abuela García-Atucha, que lleva bajo el brazo 'Las inquietudes de Shanti Andía', de Pío Baroja, autor que entronca con la tradición clásica en la que se mueve y que apostó por otro microcosmos imperfecto, su cuasimítico Lúzaro, que incluso parece vislumbrarse en la costa vizcaína desde la cumbre de Unbe una vez escampa la lluvia.