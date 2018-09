Dardo Scavino gana el Anagrama de Ensayo con 'El sueño de los mártires' El escritor argentino Dardo Scavino posa para los medios este miércoles en Barcelona. / Efe El escritor y pensador argentino analiza las raíces y el alcance del yihadismo, de las cruzadas a la «guerra global» iniciada el 11-S MIGUEL LORENCI Madrid Miércoles, 26 septiembre 2018, 16:59

'El sueño de los mártires', un análisis de las raíces, el alcance y las consecuencias del yihadismo y el terrorismo islamista, subtitulado 'Meditaciones sobre una guerra actual', ha procurado a su autor, el pensador y escritor argentino Dardo Scavino, el Premio Anagrama de Ensayo 2018. Dotado con 8.000 euros, el galardón falló este martes en Barcelona su 46 edición.

Partiendo de una reflexión suscitada por su experiencia con alumnos musulmanes en las aulas la mañana siguiente a la matanza de los trenes de Atocha en marzo de 2004, plantea Sacavino que el problema del yihadismo requiere «una solución política», por entender que «una respuesta militar agravará más la situación».

Analiza e intenta comprender -que no justificar- los motivos que subyacen bajo la «inquietante realidad» del terrorismo islamista, en un momento en el que el mundo, según el autor, «se encuentra ante la primera guerra global». Un conflicto iniciado el 11-S y que «sigue causando desolación con atentados, asesinatos selectivos y bombardeos, sin que ello signifique una justificación política o moral», según explicó Joan Riambau, miembro del jurado que premió a Scavino.

Su ensayo conduce al lector por un largo periplo, desde las cruzadas a los ataques estadounidenses con drones -«robots homicidas para una era postheroica»-, en un análisis «que debería suscitar un esclarecedor debate», según señalan sus editores. Aseguran que Sacavino «explica con claridad e insólita sensatez que la llamada 'guerra contra el terrorismo' no implica o revela ningún enfrentamiento entre culturas, religiones o valores».

En su abordaje del terrorismo islamista, llega Scavino hasta los atentados de Barcelona de agosto de 2017 y analiza el papel de las redes sociales utilizadas para reclutar a nuevos adeptos, como sucedió en Francia con un yihadista cantante de rap tras la matanza de Charlie Hebdo en 2015. Asegura que el conflicto global «ha generado una situación singular, en la que EE UU se reserva un derecho de ataque en cualquier territorio nacional, sin pedir permiso a ese territorio, sea Pakistán o Siria».

Se refiere también al «limbo legal» creado con «un estatuto especial para los prisioneros, arrestados en cárceles clandestinas, a los que no se aplica la Convención de Ginebra por no ser considerados combatientes extranjeros, ni la legislación criminal estadounidense, ya que no son contemplados como delincuentes, y por tanto, no tienen derecho a un abogado».

Estudioso de Borges

Nacido en 1964 en la bonaerense Ciudad Jardín Lomas del Palomar, Scavino estudió Filosofía y Letras en Buenos Aires. Profesor hoy de la francesa Universidad de Pau, lo fue antes en las de Burdeos y Versailles-Saint Quentin. Es autor de títulos como 'La filosofía actual. Pensar sin certezas', 'Las fuentes de la juventud. Genealogía de una devoción moderna', 'El señor, el amante y el poeta', 'Rebeldes y confabulados', 'Narraciones de la política argentina', 'Notas sobre la perennidad de la metafísica' o 'Nomadología. Una lectura de Deleuze'.

También ha estudiado y glosado la figura y la obra de escritores como los argentinos Jorge Luis Borges, Juan Gelman o Juan José Saer, de la mexicana sor Juana Inés de la Cruz o del militar y político venezolano Simón Bolívar.

'El sueño de los mártires' «no es solo una fidedigna y brillante anatomía de las motivaciones del yihadismo, sino una impugnación de la falsa inocencia de Occidente su propio discurso mesiánico y su antigua propensión al providencialismo», dijo Jordi Gracia, presidente, del jurado, tras dar a conocer el fallo. Chus Martínez, también jurado, se refirió al ensayo de Scavino como «una conversación que no versa sobre el miedo, sobre las diferencias insoslayables, sobre los malentendidos culturales, sino sobre la transformación social y política de un mundo del que cada vez es más difícil dibujar los horizontes».

Daniel Rico y la editora Silvia Sesé completaron el jurado que deliberó sobre los seis ensayos que pasaron a la deliberación final en una edición en la que se recibieron 99 originales.