El boicot obliga a Angulema a cancelar su Festival de Cómic

Los amantes de los cómics no podrán disfrutar el año que viene del certamen más importante en Europa sobre el noveno arte. El Festival de ... Angulema anunció ayer la cancelación de su edición del año que viene, que debía celebrarse entre el 29 de enero y el 1 de febrero. Este acontecimiento, que suele atraer a más de 200.000 visitantes a esa localidad del suroeste de Francia, «no podrá tener lugar en las condiciones apropiadas», indicaron los abogados de 9eArt+, la empresa que lo organiza desde 2007.

No se celebrará la edición anual de este festival por primera vez desde su creación en 1974. La cancelación era la opción más probable hacía semanas y el comunicado de ayer confirmó una posibilidad que se daba por inevitable. Los responsables del certamen han tenido que cancelarlo ante las múltiples llamadas a boicotearlo por parte de dibujantes y editoriales que pedían que dejara de organizarlo 9eArt+, cuya gestión ha recibido numerosas críticas.

Los representantes legales de la empresa han culpado de la anulación «a los mecenas», es decir, a las autoridades locales y regionales. «No pararon de entrometerse en la gestión de este acontecimiento, pese a ser privado, con la voluntad manifiesta de echar al organizador histórico (9eArt+)», denunciaron en el comunicado. Ante las duras críticas por parte de dibujantes y sus llamadas al boicot, las autoridades locales intentaron intermediar para salvar el festival, que supone una aportación económica considerable para Angulema. Propusieron poner bajo tutela a la firma organizadora en aras de rebajar la tensión.

En 2027, también en peligro

La propuesta no sirvió para calmar el malestar de los sindicatos de dibujantes, y ahora 9eArt+ plantea una batalla legal que amenaza la edición de 2027. «Hay una gran incertidumbre sobre las condiciones de organización del Festival de 2027, cuya organización corresponde jurídicamente a 9eArt+», han avisado sus abogados. Antes de la confirmación oficial de la anulación del próximo certamen, el alcalde de Angulema había defendido que otra empresa debía hacerse cargo de la edición de 2027.

Esta controversia empezó en enero, cuando los cuatro días de esa fiesta del cómic estuvieron marcados por la polémica suscitada por un reportaje de 'L'Humanité'. El diario reveló el caso de una trabajadora a la que habían violado durante una fiesta en Angulema en 2024 y que la empresa organizadora la había despedido, después de que hubiera presentado una denuncia. Tras conocerse el tratamiento nefasto de ese caso de violencia machista, surgieron numerosas críticas contra 9eArt+.

Su presidente, Franck Bondoux, fue criticado por su gestión opaca, demasiado vertical, poco rigurosa con los derechos laborales y sin escuchar las peticiones de dibujantes e historietistas. La presión de las agrupaciones profesionales logró la renuncia de Bondoux y Delphine Groux, presidenta del Festival. Los responsables se comprometieron a celebrar en 2028 un concurso público abriendo la puerta a otras empresas. Estas medidas no convencieron a los sindicatos, que . demostraron que la fiesta del cómic en Francia no puede celebrarse sin los dibujantes.