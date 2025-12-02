El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El boicot obliga a Angulema a cancelar su Festival de Cómic

Las duras críticas de dibujantes y editoriales por la nefasta gestión de una violación fuerzan la suspensión de la próxima edición

E. Bonet

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:18

Los amantes de los cómics no podrán disfrutar el año que viene del certamen más importante en Europa sobre el noveno arte. El Festival de ... Angulema anunció ayer la cancelación de su edición del año que viene, que debía celebrarse entre el 29 de enero y el 1 de febrero. Este acontecimiento, que suele atraer a más de 200.000 visitantes a esa localidad del suroeste de Francia, «no podrá tener lugar en las condiciones apropiadas», indicaron los abogados de 9eArt+, la empresa que lo organiza desde 2007.

