Aparece una novela desconocida de Ignacio Aldecoa:«Es una historia excelente»

El Archivo General de la Administración, sito en Alcalá de Henares y donde se guardan las obras que los escritores enviaban a la censura franquista, ... guarda secretos que pueden hacer las delicias de investigadores avispados. El último de estos descubrimientos ha sido el relativo a Ignacio Aldecoa (1925-1969), el autor vitoriano exponente de la brillante generación de prosistas que eclosionaron en los años 50 del siglo pasado y de cuyo nacimiento se ha cumplido el centenario este año.

El profesor de la City University de Nueva York Álex Alonso Nogueira ha encontrado en dicho archivo dos manuscritos inéditos que el escritor envió a la censura en la década de 1950. El más relevante, por extensión y porque su existencia era desconocida, es el de la novela 'El gran mercado' (1953), un manuscrito de 306 folios que al parecer iba a publicar José Manuel Lara en Planeta pero nunca vio la luz.

Según ha publicado este miércoles el diario 'El País', el otro descubrimiento es el de 'Ciudad de tarde', obra breve que fue finalista del premio Café Gijón en 1952 pero que nunca se publicó y se consideraba perdida. El primero de los dos manuscritos se va a exhibir a partir del 18 de diciembre en la Biblioteca Nacional de Madrid en el marco de la exposición 'Ignacio Aldecoa, el oficio de escribir', que se prolongará hasta junio del próximo año.

«'El gran mercado' es una historia excelente y una auténtica sorpresa, se trata de una obra larga y coral, con muchos personajes de diferentes estratos sociales», explica a EL CORREO el comisario de la muestra, José Ramón González, que fue quien encargó a Nogueira que investigara la relación de Aldecoa con la censura de cara a la exposición, un trabajo que ha dado frutos inesperados con la aparición de las dos copias.

La novela, que se presentó en la censura en junio del 53 y la superó en escasos días, retrata el Madrid de 1945 y 1946 en un estilo realista similar al del primer Camilo José Cela. «Pero nunca se publicó, nadie recogió el manuscrito y el autor nunca la mencionó», añade el también profesor de la Universidad de Valladolid. La calidad de la obra lleva a teorizar y tratar de desentrañar los motivos por los que no vio la luz: «Podemos imaginar que a Lara finalmente no le interesó o que Aldecoa optó por priorizar otros proyectos».

Quizás también influyeron las dudas o inseguridades del propio Aldecoa, un autor exigente con sí mismo que pudo considerar la novela como una obra menor. Hay que tener en cuenta que hasta entonces su producción literaria se había limitado a poemarios y colecciones de relatos. Fue ya al año siguiente, 1954, cuando finalmente se estrenó en la novela con 'El fulgor y la sangre', y lo hizo con éxito, quedando finalista del Premio Planeta.

Esta obra sí se la publicó José Manuel Lara, dando inició a un periodo prolífico en la carrera del autor vasco afincado en Madrid. «Fueron años intensos para Aldecoa, que se vio arrastrado por el éxito y la producción», recuerda González. 'El gran mercado' se quedó así en el tintero.

Aunque no del todo, porque reutilizó una pequeña parte para la novela corta 'El mercado', publicada en 1954 en Ediciones Cid. Y otro extracto lo empleó al año siguiente en 'Vísperas del silencio', una antología de relatos. Del otro manuscrito aparecido en Alcalá de Henares, 'Ciudad de tarde', también recicló parte, en concreto, un capítulo de 15 páginas que salió en 'Correo Literario' en 1952.