Los Javis sienten la llamada divina de la Aste Nagusia 02:26 Los Javis junto a los fans que acudieron a la rueda de prensa de 'La llamada' en el Palacio Euskalduna. / Borja Agudo La pareja de moda traerá al Euskalduna del 15 al 19 de agosto el musical 'La llamada', un fenómeno teatral que del hall del Lara saltó al cine y a Sudamérica OSKAR BELATEGUI Martes, 2 julio 2019, 15:01

'La llamada' nació en la barra del 'Válgame Dios', el bar de Chueca donde Javier Ambrossi y Belén Cuesta servían copas mientras soñaban con triunfar como actores. Ambrossi y su pareja, Javier Calvo, habían coincidido en la serie 'Física y química', pero no les salían más trabajos. Así que se pusieron a escribir un musical sobre dos chicas adolescentes que pasan el verano a regañadientes en un campamento religioso de Segovia llamado La Brújula. Dos amigas que aspiran a petarlo con un grupo de electro latino, pero a las que se les aparece Dios cantando temas de Whitney Houston.

«En 2013 nuestras carreras estaban en un momento complicado», reconocen Los Javis, que han presentado en el Euskalduna las ocho representaciones de la obra programadas para la Aste Nagusia (del 15 al 19 de agosto; entradas, de 23 a 45 euros aquí). Aquella producción «supermodesta» costó mil euros y llenó el hall del madrileño teatro Lara de sillas plegables. Hasta que las colas hicieron que saltara al escenario principal. Siete años después, 'La llamada' sigue representándose y ha viajado a Argentina, Chile, México y República Dominicana. La adaptación al cine de 2017, también dirigida por la pareja, recaudó casi 3 millones de euros.

Galería. Los Javis y el elenco de 'La llamada' junto a los numerosos fans que acudieron a la rueda de prensa en el Palacio Euskalduna. / Borja Agudo

La función que veremos en Bilbao contará con nueva escenografía e iluminación, pero ya no están Macarena García (hermana de Ambrossi en la vida real), Belén Cuesta ni Gracia Olayo, la monjita que abría la boca y se venía abajo de la risa el patio de butacas. Nerea Rodríguez, Angy Fernández, Raoul Vázquez, Mar Abascal y Roko, surgidos de 'talent shows' televisivos, protagonizan esta historia que mezcla reguetón y padrenuestros. En el papel de Dios se alternarán Ruth Lorenzo (15 y 16 de agosto), el gran Richard Collins Moore (18) y Raoul (19).

Los Javis reconocen que 'La llamada' nació «con espíritu punk», a semejanza de los musicales underground neoyorquinos que les gustaban. Su genio ha consistido en manejar materiales escabrosos –lesbianismo, religión...– con tanto talento y sensibilidad que la respuesta popular les desbordó. «Hay gente que ha visto la obra muchas veces y hasta se han tatuado frases de los diálogos», cuentan. «Vienen familias, grupos de amigos gays, monjas... La religión es un marco metafórico y pop. 'La llamada', un título que en nuestro caso significaba lanzarnos a escribir y dirigir, habla de encontrar tu lugar en el mundo, de respetar las distintas opciones».

Las representaciones de 'La llamada' se convierten en fiestas. A semejanza de ritos de identidad entre los espectadores, como 'The Rocky Horror Show', el público corea canciones como 'I Will Always Love You' y 'Step by Step'. Y se ríe a carcajadas con diálogos rebosantes de naturalidad y sentido de la observación. «La que más se emociona es la gente mayor, que no se deja llevar por etiquetas», apuntan Los Javis, remarcando que 'La llamada' no es solo cosa de modernos.

«Hablamos de lo que nos une más de lo que nos separa». Cada una de las dos amigas protagonistas y de las dos monjas siente una 'llamada' diferente. «Si aceptas a una y no a otra te sientes mal, eres mala persona», reflexionan los directores. Una de las frases de los personajes se convierte en leit motiv de esta apología de la tolerancia y el buen rollo: «Lo hacemos y ya vemos».

Los Javis y el elenco actual de 'La llamada'.

Profesores en 'OT', Javier Ambrossi (35 años) y Javier Calvo (28) se han erigido en icono y faro de la generación milenial, además de pronunciarse con contundencia contra cualquier comportamiento homófobo. El pasado viernes estrenaban en Netflix la tercera temporada de 'Paquita Salas', una serie que se ríe de las miserias del show business patrio a través del personaje de una representante sin suerte.

Ellos defienden que los actores «son parte del proceso creativo», no meros ejecutantes de las órdenes del director. Les respetan tanto que en 'Paquita Salas' el bolso de la protagonista contiene de verdad palmeras de chocolate y los ordenadores están conectados a internet. «Respetamos mucho una profesión que yo ya no echo de menos», confiesa Javi Ambrossi. Lo próximo: un biopic de 'La Veneno'.