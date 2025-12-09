Inundación, llamada a la huelga... los problemas se acumulan para el Louvre

El Museo del Louvre sigue dando que hablar. Un mes y medio después del espectacular robo de ocho joyas, la dirección del monumental centro cultural ... de París vuelve a enfrentarse a una sucesión de malas noticias. Además del cierre de nueve salas a mediados de noviembre por la «fragilidad» del edificio, ahora se ha tenido constancia de que a finales del mes pasado hubo una inundación en la biblioteca. Más de 300 obras académicas sobre el arte egipcio resultaron dañadas. La revelación de este accidente ha coincidido con el anuncio este lunes de una huelga por parte de los trabajadores del Louvre a partir del 15 de diciembre, y que podría alargarse varios días.

«Nuestro objetivo es presionarles durante una semana para conseguir nuestras reivindicaciones», ha asegurado una representante sindical al diario Le Monde. «Cada día, los espacios museográficos están cerrados más allá de las previsiones por la falta de efectivos y por los fallos técnicos y la vetustez del edificio», han añadido fuentes sindicales. Además de exigir la contratación de más trabajadores para acoger a los visitantes y vigilar las obras, los sindicatos se muestran especialmente críticos con el ambicioso (y costoso) proyecto «Nuevo Louvre» -básicamente la construcción de una nueva puerta y una sala exclusiva para la 'Gioconda'- y piden que los recursos se destinen a renovar un edificio tan monumental como vetusto.

A causa de ello, hubo una fuga de agua en una tubería el 27 de noviembre por la noche y eso provocó una inundación en la sala de la biblioteca dedicada al Antiguo Egipto. Sufrieron desperfectos «entre 300 y 400 obras» académicas, explicó Francis Steinbock, administrador general adjunto del museo, en declaraciones a la Agencia France-Presse. «Ninguna obra de arte se vio afectada por la inundación», precisó.

«Ninguna pérdida irremediable»

Los documentos afectados eran mayoritariamente revistas de egiptología de finales del siglo XIX y principios del XX. Se trata «de documentos muy útiles y consultados frecuentemente», pero no son «para nada únicos en el mundo», aseguró Steinbock, quien subrayó que «no hubo ninguna pérdida irremediable ni definitiva en esas colecciones». Según explicó el administrador general adjunto, esas revistas «van a secarse y las enviaremos a los encuadernadores para que las restauren y luego regresarán a las estanterías».

A pesar de unos daños limitados, esta inundación ha sembrado cizaña en el museo más visitado en el mundo y ejemplificado de nuevo la vetustez de su edificio. También ha alimentado las críticas por parte de los empleados del Louvre contra su directora, Laurence des Cars, que ha resistido a la tormenta de los últimos meses gracias al apoyo de la ministra de Cultura, Rachida Dati, y el presidente, Emmanuel Macron. «Hacía años que pedíamos obras de renovación de la red hidráulica, pero no nos hicieron caso», ha denunciado Valérie Baud, representante sindical de la CFDT.