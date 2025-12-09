El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La inundación ha afectado a documentos sobre el antiguo Egipto, pero no a obras de arte. E. C.

Inundación, llamada a la huelga... los problemas se acumulan para el Louvre

La noticia de que una fuga de agua dañó más de 300 documentos coincide con la convocatoria de un paro el 15 de diciembre

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:39

Comenta

El Museo del Louvre sigue dando que hablar. Un mes y medio después del espectacular robo de ocho joyas, la dirección del monumental centro cultural ... de París vuelve a enfrentarse a una sucesión de malas noticias. Además del cierre de nueve salas a mediados de noviembre por la «fragilidad» del edificio, ahora se ha tenido constancia de que a finales del mes pasado hubo una inundación en la biblioteca. Más de 300 obras académicas sobre el arte egipcio resultaron dañadas. La revelación de este accidente ha coincidido con el anuncio este lunes de una huelga por parte de los trabajadores del Louvre a partir del 15 de diciembre, y que podría alargarse varios días.

