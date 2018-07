La inspiración voraz de Picasso se exhibe en Barcelona Escena captada por David Douglas Duncan en 1957, mientras el artísta se comía un lenguado en su casa de Cannes. La espina quedó inmortalizada en la cerámica 'Plato con fósil de pez'. Pintura, grabado, poesía y hasta facturas de la compra desvelan los apetitos del genio malagueño en una exposición que reúne 150 obra ISABEL URRUTIA CABRERA Martes, 17 julio 2018, 00:29

Picasso no era un cocinillas y tampoco buen comedor. Que nadie se lo imagine entre fogones o devorando un chuletón, bien regado por un Château Mont-Redon. El genio andaluz tenía debilidad por las ensaladas, los arroces, el queso y el pescado. Nunca abandonó la dieta mediterránea –en su versión más austera– y solo se permitía excesos cuando le presentaban una bandeja de pasteles. O un buen puñado de chocolatinas. Entonces perdía la cabeza, igual que los niños. Es lo que se ve a la luz de las facturas que recoge la exposición 'La cocina de Picasso', abierta hasta el 30 de septiembre en el museo monográfico –ubicado en cinco palacios medievales rehabilitados– que lleva su apellido en Barcelona.

Un centro inaugurado en 1963 que, de un tiempo a esta parte, se niega a vivir de las rentas. «A pesar de lo que piensan algunos, yo creo que no se ha dicho todo sobre el talento de un titán como Picasso. Queda mucho por descubrir... Tenemos varios proyectos en esta línea», advierte Emmanuel Guigon (Besanzón, Francia, 1959) director del Museo Picasso en la Ciudad Condal, un experto en vanguardias históricas con poco más de un año en el cargo, que se ha empeñado en conquistar nuevos públicos. La cesta de la compra es el apartado más saleroso de la muestra pero, evidentemente, no todo se limita a los recibos que el artista guardó en un cajón, a lo largo de los años 30 y 40, cuando vivía en Francia con la bailarina de origen ucraniano Olga Khokhlova, «una mujer especialmente amante del caviar».

Más allá de las preferencias culinarias, lo que se destapa en 'La cocina de Picasso' son las esencias de la fantasía del malagueño. Las más crudas y básicas. La comida pinta mucho en toda la producción del creador, sin distinción de formato, soporte o periodo de su vida. «Lo planteamos como una metáfora, un símbolo de su imaginación arrolladora. No forzamos nada. Hemos seleccionado piezas de mucha calidad y otras de menos entidad, y todo ello para organizar un menú que sea digerible y provechoso. Sin perder de vista, claro, que nos encontramos en una ciudad como Barcelona. No es lo mismo organizar una exposición en Estrasburgo que en París, Berlín o Cataluña», subraya Guigon.

No queda más alternativa que adaptarse a los gustos del público. En este caso, más de 150 piezas y documentos, tanto de la colección propia del museo, como de otras instituciones o patrimonios privados, apuntan a la gastronomía como fuente de inspiración en Picasso. Hay cuadros de sepias, raspas de lenguado en una cerámica, un 'caganet' con un pollo en la mano, bodegones, homenajes a 'Almuerzo en la hierba' de Manet... y hasta una tarta lujuriosa como personaje de una obra de teatro, 'El deseo atrapado por la cola', que Picasso escribió en apenas cuatro días durante el invierno de 1940. Una selección que rezuma el aroma y sabor inconfundible de la obra del autor del 'Guernica'. Se impone el amor a la vida en todas los frentes.

También su faceta de escritor

«Esta exposición no ahonda solo en la cocina como símbolo, también nos permite destacar su talento como escritor. Fue un gran poeta, además de precursor del teatro del absurdo. Estamos trabajando en la traducción al castellano de sus obras y, efectivamente, la comida tiene un papel bastante erótico en algunos textos», desvela Guigon con malicia, convencido de que esa faceta de literato llamará la atención de muchos amantes del arte.

'La cocina de Picasso' invita a profundizar sin agobios en la obra y vida del genio. Se ha diseñado para despertar la curiosidad de los visitantes nada más entrar en el museo, «porque no hay nada peor que ser aburrido o indigesto, es fundamental montar una historia fluida, que se divida en capítulos independientes, de forma que te puedas saltar uno y no pase nada». Para no empachar, se ha dispuesto un circuito de nueve salas, que arranca con 'La cocina catalana' –en torno a la taberna Quatre Gats para la que Picasso diseñó un par de carteles– y termina con 'Las recetas de la estampa', un espacio donde se reivindican las facetas de grabador y litógrafo del creador andaluz. Toda está cuidadosamente medido y equilibrado. Nada queda al azar. Un ejemplo: las penurias de la Segunda Guerra Mundial, en lienzos como 'Le buffet du Catalan' –un restaurante de París que frecuentaban los surrealistas, cada vez más famélicos–, se mitigan en la exposición en cuanto se avanza unos pocos metros. «No todo puede ser angustia. Hay que dar un respiro. Con esa idea, damos paso a los frutos del mar con el sello de Picasso. Es un regreso al placer del Mediterráneo, con erizos, morenas, pulpos...», enumera Guigon.

El arte del barro también derrocha sensualidad al caer en las manos del malagueño. Los peces y morcillas con huevos fritos –que horneaba sin parar en su taller de cerámica– entran por los ojos y hacen salivar. No era un glotón, pero le encantaba ver comer a la gente. Sobre todo a las mujeres. «Pocas cosas más hermosas que una joven con buen apetito», decía el pintor que sabía engullir el mundo con la mirada. Ya lo decía su buen amigo Rafael Alberti: «Este muchacho tiene ojos como platos y hambre de eternidad». Una voracidad que le llevó muy lejos.