La patética huida de los VIPS

El nazi León Degrelle ameriza en la Playa de La Concha poco después de la derrota de Alemania en la II Guerra Mundial.

Hay ensayos de tema histórico que se leen como novelas, porque la tesis que exponen compite con el argumento literario y poseen un enfoque personal, ... una original pulsión, un alma que solo le podía dar ese autor y no otro. Uno de ellos es el 'Bienvenido, Mister Chaplin' de Juan Francisco Fuentes, que fue comentado en su día en esta sección y al que le acaban de conceder el Premio Nacional de Historia. Otro de ellos, que ha llegado a las librerías en este mismo 2025 y que merece ganar el Nacional de Historia el año que viene, es 'El último vuelo', publicado por la editorial Renacimiento. En él, Fernando Castillo aborda dos momentos paralelos del siglo XX de distinta significación política, pero igualmente caracterizados por la huida en un mismo medio de transporte -el avión- por quienes habían ostentado el poder político en sus respectivos países: la huida en marzo de 1939, desde varios aeropuertos levantinos y murcianos, de altos cargos de la República ante la inminente llegada de las tropas franquistas y la progresiva espantada que se fue produciendo entre 1944 y 1945, en un primer momento desde París y después desde el norte de Italia, de altos representantes de las Fuerzas del Eje y del régimen de Vichy cuando la derrota ya era inminente.

Entre los primeros, destacan personajes como Juan Negrín, presidente del Gobierno en la República; Julio Álvarez del Vayo, uno de sus ministros más radicales que llegaría a cofundar el FRAP, o Palmiro Togliatti, enviado de Moscú para velar por las esencias soviéticas y a quien se vincula con turbios capítulos de la retaguardia como la muerte de Andreu Nin, el exterminio del POUM o la depuración de las Brigadas Internacionales. Entre los segundos abundan gentes cercanas a Petain como Georges Guilbaud, Abel Bonnard o Jacques Gérard así como parientes de Clara Petacci. Todos ellos poseen una nota común: pertenecen al club de los privilegiados en la fuga. Son los VIPS de la huida, que elevan vuelo dejando atrás un paisaje de humo, ruinas y muertos. Son los que se pasearon con arrogancia, dictaron leyes y ahora escapan, en unos aviones que tienen las plazas contadas y donde nadie se sube por azar. No son los soldados que los escoltan hasta la escalerilla y a los que espera la digestión de la derrota, la cárcel y el juicio de los vencedores, ni tampoco los que forman columnas de heridos y hambrientos que han de pasar la frontera a pie. El libro de Fernando Castillo se cierra con un episodio entre épico, rocambolesco y cinematográfico: el aparatoso aterrizaje en la playa de La Concha de un León Degrelle huido de Oslo y a bordo de un avión sin combustible. Aterrizaje que le libró de ser ejecutado, pero del que salió algo maltrecho, y con el que logró estremecer a un San Sebastián que aún dormía tranquilo el 8 de mayo de 1945.

