El nazi León Degrelle ameriza en la Playa de La Concha poco después de la derrota de Alemania en la II Guerra Mundial. Archivo Kutxa
Marginalias

La patética huida de los VIPS

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:00

Hay ensayos de tema histórico que se leen como novelas, porque la tesis que exponen compite con el argumento literario y poseen un enfoque personal, ... una original pulsión, un alma que solo le podía dar ese autor y no otro. Uno de ellos es el 'Bienvenido, Mister Chaplin' de Juan Francisco Fuentes, que fue comentado en su día en esta sección y al que le acaban de conceder el Premio Nacional de Historia. Otro de ellos, que ha llegado a las librerías en este mismo 2025 y que merece ganar el Nacional de Historia el año que viene, es 'El último vuelo', publicado por la editorial Renacimiento. En él, Fernando Castillo aborda dos momentos paralelos del siglo XX de distinta significación política, pero igualmente caracterizados por la huida en un mismo medio de transporte -el avión- por quienes habían ostentado el poder político en sus respectivos países: la huida en marzo de 1939, desde varios aeropuertos levantinos y murcianos, de altos cargos de la República ante la inminente llegada de las tropas franquistas y la progresiva espantada que se fue produciendo entre 1944 y 1945, en un primer momento desde París y después desde el norte de Italia, de altos representantes de las Fuerzas del Eje y del régimen de Vichy cuando la derrota ya era inminente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

