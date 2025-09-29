Uno recordaba muy oscuros los ojos de Claudia Cardinale. Y habría jurado que era negros, pero leo estos días, con motivo de su adiós, que ... este asunto nunca estuvo claro y que los suyos eran 'unos ojos a debate'. Según indago en el tema, veo que hay quien sostiene que eran de un fuerte azul verdoso y quien dice que eran marrones, o sea, unos ojos de 'color ojo', vulgares y corrientes, con los que ella sabía hacer algo mágico y contradictorio. Lo que sabía hacer era tornasolarlos, mudarlos de color según la luz, pero a la vez dotarlos de una extraña intensidad al clavarlos en cada lienzo cinematográfico.

En 'El gatopardo», Lampedusa nos brinda una inquietante descripción de las pupilas de Angélica, la guapa de la novela a la que Cardinale interpretó en la cinta de Visconti: «…los ojos verdes resplandecían inmóviles como los de las estatuas y, como ellos, un poco crueles». La cita habría resuelto el enigma si el cineasta hubiera sido fiel al libro. No lo fue por suerte. Los ojos de Claudia Cardinale eran todo menos crueles. Como gran director, Visconti hizo lo que quiso. Creó su propia y prodigiosa Angélica. De hecho, Lampedusa pinta a su heroína alta al principio de la novela y paticorta al final, mientras la viscontiana, la bella Claudia, no fue ni una cosa ni otra. Midió siempre un mediano 1,68 de estatura. Curiosamente, ese voluptuoso físico sufrió, por arte del Photoshop, un asexuado adelgazamiento en el cartel del Festival de Cannes de 2017. El retoque generó una ardua polémica sobre los tiránicos cánones de belleza que imponen las modas y no era para menos. La imagen retocada era de 1959 y estilizaba innecesariamente un cuerpo que ella supo llevar siempre con dignidad frente al paso de los años.

Volvamos a la cuestión erótico-oftalmológica. Quienes han llorado estos días a la musa del cine han invocado esos ojazos almendrados, pintarrajeados y sensuales que tenía, pero han evitado entrar en discusiones bizantinas sobre coloraciones ópticas. No hablan del color de los ojos de Claudia Cardinale y hacen bien. Que debata el que quiera. Negros, verdes, azules o castaños, esos ojos aún atraviesan el tiempo para intimidarnos y ya nunca se cerrarán en nuestra memoria.