El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Marginalias

Unos ojos a debate

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:01

Uno recordaba muy oscuros los ojos de Claudia Cardinale. Y habría jurado que era negros, pero leo estos días, con motivo de su adiós, que ... este asunto nunca estuvo claro y que los suyos eran 'unos ojos a debate'. Según indago en el tema, veo que hay quien sostiene que eran de un fuerte azul verdoso y quien dice que eran marrones, o sea, unos ojos de 'color ojo', vulgares y corrientes, con los que ella sabía hacer algo mágico y contradictorio. Lo que sabía hacer era tornasolarlos, mudarlos de color según la luz, pero a la vez dotarlos de una extraña intensidad al clavarlos en cada lienzo cinematográfico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por herir de gravedad en la cabeza a un hombre en una discoteca de Bilbao
  2. 2 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  3. 3

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  4. 4

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»
  5. 5

    Una familia vizcaína comunicó hechos similares a las instituciones en 2019
  6. 6

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  7. 7

    «Nos piden culpables ya, pero necesitamos pruebas y certezas»
  8. 8 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  9. 9

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia
  10. 10

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Unos ojos a debate

Unos ojos a debate