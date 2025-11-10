El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Infante. Ignacio Pérez

El 'noir bilbaíno' de Juan Infante

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

En los años 80, que es cuando más le traté, Juan Infante no escribía todavía novelas ni relatos. Era un conocido abogado de Bilbao que ... había pasado por la política, pero también un lector consumado. Tanto que, cada vez que quedábamos y yo le llevaba uno de mis libros, él me regalaba a cambio unas magníficas botellas de whisky o de brandy que se le acumulaban en su bufete de la Gran Vía, imagino que por la gratitud de sus clientes. Aquel trasiego de libros y alcohol nos divertía. «En mi despacho te está esperando una botella de Chivas Regal –me decía– en espera de que saques otro libro».

