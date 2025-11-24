El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
A la izquierda, el escritor Luis de León Barga. A la derecha, el editor Javier Jiménez. E. C.
Marginalias

Luis de León Barga o la memoria del exceso

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Hay libros que tiene el don de poner el dedo en la llaga de nuestro tiempo. Uno de ellos es 'Excesos femeninos, delirios masculinos' (Ed. ... Fórcola), cuyo autor, Luis de León Barga, nos adentra en un amenísimo y lúcido viaje a la cultura del exceso que marcó las dos grandes posguerras del siglo XX, las de las dos guerras mundiales, y que se afianzó en la década de los 60 con toda la ideología y la mística de la liberación cultural, social y sexual. El libro se abre con el caso de Dolly Wilde, la sobrina del autor de 'El retrato de Dorian Gray', una loca de la velocidad que aprendió a conducir a los diecinueve años en plena Guerra del 14 con la emoción añadida de sortear las bombas con el volante, y que se alistó como conductora de ambulancias de la Cruz Roja, lo cual le valió una condecoración. La historia de Dolly enlaza con la de su gran amor: la escritora y rica heredera norteamericana Natalie Clifford Barney, que subvencionó todos sus gastos de por vida, pero la llevó al mismo tiempo a cuatro intentos de suicidio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  2. 2 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  3. 3

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  4. 4

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  5. 5 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    Así se disuade a un suicida: «Nunca le digas que otros lo han pasado peor»
  7. 7 Resultado de ensueño para Verstappen: victoria en Las Vegas y descalificación de los McLaren
  8. 8 A la niña fallecida en Alzira tras ir al dentista le pusieron sedación intravenosa: interrogan al anestesista, se investiga el lote del fármaco y la dosis
  9. 9 La pareja que vivió 25 años en el Carlton
  10. 10 El negocio que la protagonista de Patria tenía montado en su caserío por si no triunfaba como actriz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Luis de León Barga o la memoria del exceso

Luis de León Barga o la memoria del exceso