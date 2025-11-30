El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Philippe Jaroussky.
Marginalias

Jaroussky, director de orquesta

Iñaki Ezkerra

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

A Philippe Jaroussky uno le había escuchado interpretando al Ruggero que le declara su amor a Bradamante en el 'Orlando furioso' de Vivaldi, que tiene ... su falsilla en el poema épico de Ariosto. Uno había oído esos trinos coloristas del aria 'Sol da te, mio dolce amore' y le parecía que Jaroussky reinaba en ese papel de guerrero sarraceno enamorado de una paladina cristiana. Sin embargo, verle hace unos días en el Auditorio Nacional ocultando su espectacular voz y reinando como director de orquesta de cámara, o sea, dirigiendo el Ensemble Artaserse, me pareció, paradójicamente, como asistir a un destronamiento. Yo es que creo que el arte y el poder no se llevan bien, aunque ese poder se ejerza en un ámbito artístico. El artista solo reina cuando es súbdito de la belleza, cuando se arrodilla ante ella. Cuando se yergue y empuña una batuta, y no digamos ya cuando le nombran ministro, desciende al barro de los demás mortales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  2. 2 Rompe el dedo a un policía de Barakaldo y ataca a otros dos cuando iban a detenerle
  3. 3

    Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao
  4. 4

    El Guggenheim se aleja de Urdaibai: el proyecto está a punto de abandonarse en un cajón
  5. 5

    «El sistema debe ser muy duro con personas desarraigadas que no quieren integrarse»
  6. 6 El restaurante de Bizkaia que no ha cambiado su carta en la última década: «Cuando algo funciona%u2026»
  7. 7 De borrasca en borrasca: Bizkaia se prepara para otra semana de lluvias
  8. 8

    Margarita Martín, la mujer que ha pronosticado el tiempo en Euskadi durante las dos últimas décadas
  9. 9 Interrumpido un cuarto de hora el derbi entre Sevilla y Betis a tres minutos del final por una lluvia de botellas
  10. 10 Feijóo convierte su acto en Madrid en un clamor de «elecciones ya»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Jaroussky, director de orquesta

Jaroussky, director de orquesta