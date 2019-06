El Museo de Bellas Artes de Bilbao fue el lugar elegido por la Asociación de Periodistas Europeos para entregar, en su XXV edición, el Premio Salvador de Madariaga, con el que se reconoce a tres profesionales de la comunicación, prensa escrita, radio y televisión, por su trabajo de información y reflexión sobre el proceso de construcción europea. En el acto, que tuvo como maestro de ceremonias a Miguel Ángel Aguilar, a veces caústico y siempre brillante y original, intervinieron Miguel Zugaza, director de la pinacoteca bilbaína; José Miguel Santamaría, director de ELCORREO; Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, quien en su alocución señaló que «es imprescindible mantener viva la Unión Europea. Los periodistas debemos comprometernos con la información sobre Europa, algo fundamental para nuestro futuro». Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea y presidente del jurado, dijo sentirse encantado de volver a Bilbao, su ciudad, y al Museo de Bellas Artes, donde le llevaba su abuelo cuando era pequeño, y afirmó que «en estos tiempos de posverdad es es imprescindible para la democracia que se haga un buen periodismo».

Tras las intervenciones tomaron la palabra María Andrés, directora de la oficina en Madrid del Parlamento Europeo, y Francisco Fonseca, director de la representación en España de la Comisión Europea, que dieron a conocer los ganadores de la XXV edición de los Premios de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga, que recayeron en Xabier Más de Xàxas, corresponsal diplomático de 'La Vanguardia', en el apartado de prensa escrita; Carlos Alsina, director y conductor del programa 'Más de uno' en Onda Cero, ganador en la categoría de radio; y Ana Núñez-Milara, corresponsal de Tele 5 en Bruselas, premio en la modalidad de televisión.

El acto concluyó con las intervenciones de Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, y Josu Erkoreka, consejero y portavoz del Gobierno vasco.El primero recordó su paso en los años ochenta del siglo pasado por Bilbao, donde comenzó el ejercicio del periodismo, y dijo que «Europa es el oxígeno que necesitamos para seguir creciendo». El segundo, tras recomendar a los presentes que disfrutaran de la gastronomía local, señaló que «entre el algoritmo y la posverdad están los dos desafíos más grandes a los que se enfrenta Europa en estos momentos». El acto concluyó con la interpretación de dos temas musicales, 'Non degu, non?' (JunkalGuerrero) y 'Bring Me Little Water, Silvy' (Hunddle W. Ledbetter), a cargo de tres alumnas del Colegio Alemán de Bilbao, Ane Thate, Victoria Audicana y Marina Bustamante, dirigidas por la profesora y pianista Isabel Peltier.

A la ceremonia de entrega de los premios asistieron Enrique de Ybarra, presidente de ELCORREO; Íñigo Barrenechea, director general del periódico; Carmen Manrique, diretora de negocio; María Goti, gerente del diario en Álava; Lorea Bilbao, diputada de Cultura y Euskera; Vicente Reyes, subdelegado del Gobierno; y los concejales bilbaínos Alfonso Gil, Yolanda Díez, Gloria Múgica, Jon Bilbao, Álvaro Pérez y Ana Viñals. Estuvieron Andoni Ortuzar, presidente del PNV; Idoia Mendia, líder de los socialistas vascos; Ekain Rico, José Antonio Zarzalejos, Adolfo Lorente, jefe de política de ELCORREO, María Caballero, José Félix Ruiz, Chus Esteban, Txuskan Coteron, presidente de la Asociación y del Colegio de Periodistas Vascos, el profesor Patxi Aldecoa, Fernando Pescador, excorresponsal de este periódico en Bruselas, Yolanda Yarritu, José Oneto y José María Noguerol, director de Comunicación del Teatro Real de Madrid.

Se sumaron al festejo Julián Cabrera, Florencio Mancisidor, Juan Carlos de Julián, Maje Sáez, Carolina Pérez Toledo, presidenta de la Asociación de Empresarias y Directivas, Eduardo Mozo de Rosales, Virginia Jáuregui, María Eugenia Salaverri, presidenta de la Asociación de Escritores de Euskadi, el director cinematográfico Javier Rebollo, el poeta José Antonio Martín, Miren Palacios, María José Agarreberas, Marian Orbea, Luis Bañeres, Juan de Oñate, Ana Atxa, Sandrine Morel, Guillermo Pascual, José Luis Núñez-Milara, Gloria Lozano, Damián Castaño, Ioannis Virviris, Fernando Castiella, Ramón Sirés, Amaia Ruiz, Gerva Vallejo, Enrique Thate, que fue acompañado por su mujer, Mamen Arrazola, y su hijo Jon Thate. Poldo Pomés, Félix, Camila, Ignacio y Mercedes Más de Xàxas.