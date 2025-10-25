El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La importante reflexión de Alex O'Dogherty tras vender solo cinco entradas para ver su documental en Bilbao

El actor charló con los asistentes, se sacó una foto con ellos y después la subió a sus redes sociales

A.M.

Sábado, 25 de octubre 2025, 10:39

El actor Alex O'Dogherty no tuvo el jueves la acogida que buscaba en Bilbao. El humorista proyectó su documental 'De todos lados un poco' en Multicines 7 y a la sala solo acudieron cinco personas. O'Dogherty se lo tomó con humor y se sacó una foto con los asistentes que después subió a sus redes sociales.

«En este cada vez más repugnante mundo digital, donde todo tiene que ser teatros llenos y éxitos sin precedentes, que nos hacen sentir pequeños si nuestra vida no es tan guay como la que vemos en esta pantallita, yo he decidido rebelarme, y mostraros la realidad», comenzó explicando O'Dogherty.

El actor asumía con total naturalidad que «a veces lleno teatros y otras no», y muestra «orgulloso» a los cinco asistentes a la proyección «porque fueron personas encantadoras y sus comentarios hacia el docu estuvieron llenos de cariño y reconocimiento».

Antes de despedirse, O'Dogherty lanza una importante reflexión: «Que más quisiera yo que hubiera estado lleno, pero estoy es lo que hay a veces. Y hay que aceptarlo». Terminó dando las gracias a los cinco asistentes y prometió que «seguiremos trabajando». Y así fue. Anoche estuvo también presente en el teatro Campos Elíseos con su gira 'Palabras mayores'.

En este monólogo, el humor irreverente y la introspección se cruzan con la misma facilidad con la que él maneja las palabras. El show desafía lo convencional y lo hace sin medida: lo mismo te habla de su perra, de su propio entierro o de lo rápido que va la gente.

