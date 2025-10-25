La importante reflexión de Alex O'Dogherty tras vender solo cinco entradas para ver su documental en Bilbao El actor charló con los asistentes, se sacó una foto con ellos y después la subió a sus redes sociales

El actor Alex O'Dogherty no tuvo el jueves la acogida que buscaba en Bilbao. El humorista proyectó su documental 'De todos lados un poco' en Multicines 7 y a la sala solo acudieron cinco personas. O'Dogherty se lo tomó con humor y se sacó una foto con los asistentes que después subió a sus redes sociales.

«En este cada vez más repugnante mundo digital, donde todo tiene que ser teatros llenos y éxitos sin precedentes, que nos hacen sentir pequeños si nuestra vida no es tan guay como la que vemos en esta pantallita, yo he decidido rebelarme, y mostraros la realidad», comenzó explicando O'Dogherty.

El actor asumía con total naturalidad que «a veces lleno teatros y otras no», y muestra «orgulloso» a los cinco asistentes a la proyección «porque fueron personas encantadoras y sus comentarios hacia el docu estuvieron llenos de cariño y reconocimiento».

Antes de despedirse, O'Dogherty lanza una importante reflexión: «Que más quisiera yo que hubiera estado lleno, pero estoy es lo que hay a veces. Y hay que aceptarlo». Terminó dando las gracias a los cinco asistentes y prometió que «seguiremos trabajando». Y así fue. Anoche estuvo también presente en el teatro Campos Elíseos con su gira 'Palabras mayores'.

En este monólogo, el humor irreverente y la introspección se cruzan con la misma facilidad con la que él maneja las palabras. El show desafía lo convencional y lo hace sin medida: lo mismo te habla de su perra, de su propio entierro o de lo rápido que va la gente.

