Gotzon Gómez, nuevo presidente de Gerediaga: «El euskera es una lengua pequeña y por eso tiene tanto mérito un evento como la Azoka»

Filólogo y profesor de euskera en Jesuitas de Durango, Gotzon Gómez (Durango, 1970) acaba de tomar las riendas de Gerediaga Elkartea, entidad organizadora de la ... Azoka y que funciona como núcleo vertebrador de la cultura en el Duranguesado. Gómez sustituye a Nerea Mujika (que estuvo 22 años al frente de la entidad) en un año en el que tanto la entidad como la Azoka cumplen seis décadas, y subraya que se trata de un cargo no remunerado con un compromiso por amor al arte con la cultura vasca y con el euskera.

– ¿Cómo está viviendo sus primeros pasos al frente de Gerediaga?

– Con un poco de vértigo y un poco de nervios, pero, sobre todo, con mucha ilusión. Es un auténtico reto, más teniendo en cuenta la labor que ha realizado durante 22 años Nerea Mujika. Intentaré seguir su estela, su trabajo y llegar a su nivel, que va a ser difícil.

– Fue precisamente Mujika quien le introdujo a usted en la asociación.

– Sí, Nerea fue profesora mía en Deusto de Geografía y al ser los dos de Durango surgió la conexión. Un día me comentó que hacían falta socios y gente que estuviera interesada en el euskera, la cultura y el patrimonio y me apunté. Años más tarde hizo falta renovar la Junta de Gerediaga, se buscaban perfiles más jóvenes y di un paso al frente. Y ahora me ha tocado coger el relevo.

– Aterriza además en el 60 aniversario de la entidad. ¿Qué retos se marca?

– Los objetivos más o menos están marcados y la Junta se mantiene estable. Queremos preservar el patrimonio de Durangaldea, el euskera, la cultura vasca y la transmisión de la historia de nuestra comarca.

– ¿Qué preparan para conmemorar las seis décadas?

– Es un hito histórico y, entre otras cosas, tenemos pensado un producto audiovisual en el que se recojan los testimonios de las personas que han jugado un papel en Gerediaga en estos 60 años. También programaremos actuaciones musicales y bertsos. No queremos solo circunscribirlo a los socios, sino a toda la gente que está alrededor y ha ayudado.

– ¿Y para la Azoka en diciembre? ¿Preparan algo especial?

– Estamos explorando nuevos caminos, pero la dinámica será la de siempre. Vemos que se van creando nuevos productos relativos a la transmisión de la cultura vasca y estamos ojo avizor. Y también tenemos un par de cosas atadas que próximamente haremos públicas.

– Vistas las aglomeraciones de los últimos años, ¿se ha quedado pequeño Landako Gunea?

– Las aglomeraciones suelen ser puntuales y sobre todo se producen el sábado. Lo que queremos es mejorar la accesibilidad, tanto en tren como en autobús. Hemos hablado con las tres diputaciones para que mejoren los servicios. También por las noches, porque si queremos que los jóvenes se acerquen tenemos que darles una opción que no les suponga coger el coche.

– La Azoka es un modelo de éxito, ¿pero es difícil competir en euskera en un mundo tan globalizado donde manda el inglés?

– Somos conscientes de que el euskera es una lengua pequeña y por eso tiene más razón de ser y tanto mérito el realizar todos los años un eventos de estas características. No solo es un mercado, lo vemos también como una fiesta a la que mucha gente se acerca para encontrarse con otras personas y compartir intereses, inquietudes, ver un concierto, una charla…

– Más allá de la compraventa, la Azoka se está expandiendo a planos como la producción, creación o promoción de la cultura.

– Sí, ha pasado de ser un espacio en el que solo se vendía y se compraba a ser un evento en el que hay teatro, hay charlas, talleres, documentales, música en directo… Es un evento de cultura en general.

– Más allá de la Azoka, ¿dónde quiere poner el foco como nuevo presidente de Gerediaga?

– Para empezar, tenemos una revista, Astola, que es una verdadera maravilla. Su precio, 7 euros, es irrisorio para el contenido que viene. Abordamos con mimo temas del Duranguesado y cuidamos mucho las fotografías y los textos. Debemos demostrar que desde un espacio pequeño también se puede crear un producto de calidad. Luego tenemos también el ámbito de las visitas guiadas por todos los pueblos de Durangaldea, que se presentaron la semana pasada. Llevábamos años detrás de realizar estas visitas y que cada pueblo tuviera la suya, no solo para los de fuera, sino también para todos los vecinos de la comarca. Se han programado 16 visitas diferentes y creemos que van a tener un recorrido importante, hemos tenido muchas peticiones de gente para conocer estos lugares.

– Usted ha sido profesor durante décadas y está muy implicado en la vida cultural del Duranguesado, lo que le será de ayuda en esta nueva etapa al frente de la entidad.

– Yo lo que puedo aportar es trabajo, y creo que también ilusión. Y seré el presidente, pero realmente soy parte de un grupo, y tenemos un grupo muy bueno. Estamos nueve personas en la Junta y hay complicidad. Muchos llevamos ya varios años trabajando juntos y eso ayuda mucho.