'Los otros Gondra' abordará en el Arriaga el reto de cerrar las heridas del terrorismo El autor interviene en algunas escenas del montaje, que se desarrolla en torno a un frontón. / Sergio Parra La obra de Borja Ortiz de Gondra, premiada con el Lope de Vega, se representará en Bilbao en 2020 y aspira a llegar a más teatros de Euskadi TERESA ABAJO Sábado, 26 enero 2019, 08:29

«El 25 de mayo de 2017 regresé a Algorta después de muchísimos años, a recoger el Premio Aixe Getxo! que me había concedido el Ayuntamiento (...) Yo sentía que volvía a casa, que por fin los Gondra me estaban esperando». Cada noche, cuando empieza la función de 'Los otros Gondra' en el Teatro Español, su autor sale al escenario y se involucra en la trama de esta familia vasca, que se pregunta hasta qué punto es posible cerrar las heridas de la violencia que ha marcado a varias generaciones. Ahora siente que su regreso no tiene marcha atrás porque esta obra, que al igual que su antecesora solo se ha visto en Madrid pese a su raíz profundamente vasca, se representará en el Arriaga en enero de 2020.

Para Borja Ortiz de Gondra (Bilbao, 1965), con esta noticia «se cierra un círculo» personal y colectivo. El público bilbaíno tendrá la oportunidad de ver una obra que antes de su estreno ganó el premio Lope de Vega y que se sitúa de lleno «en la encrucijada entre el silencio, el perdón y el olvido» abierta tras el final del terrorismo. No pudo ser con 'Los Gondra', una producción del Centro Dramático Nacional que se estrenó hace dos años y le valió el Max a la mejor autoría teatral. Ambas abordan distintos momentos en la vida de una familia y se pueden ver de forma «totalmente independiente», asegura su autor.

Un nombre en una diana

'Los otros Gondra', dirigida por Josep María Mestres, se desarrolla entre los años de plomo, cuando una de las protagonistas puso el nombre de su primo en una diana, y la actualidad para contar «cómo los seres humanos salen del atolladero de la violencia». Lo hace en un escenario dominado por un frontón y «parte de una casa del Puerto Viejo que los algorteños reconocen de inmediato»; con frases en euskera sin sobretítulos, «que se entienden por el contexto», y con coreografía de Jon Maya, de Kukai Dantza, y música de Iñaki Salvador. Aunque el drama humano que aborda es universal ('Los Gondra' se va a traducir al italano y ya está en inglés y francés), «siempre hemos pensado que su lugar está en el País Vasco», enfatiza. «Estoy muy orgulloso de que Bilbao dé un paso adelante y espero que esto arrastre a los demás teatros vascos».

Cuenta que en el Teatro Español, donde el público «se puso en pie desde la noche del estreno», se le acercan espectadores vascos para charlar con él. «Una familia de Durango nos dijo: lo que estáis haciendo en el escenario es importante, a nosotros nos va a ayudar mucho». Confía en el efecto «sanador» del teatro, «que permite ver cara a cara las emociones y el sufrimiento que produce la violencia. Eso no se paga con nada», dice. A diferencia de la literatura y el cine, los escenarios vascos apenas han contado el drama del terrorismo y sus consecuencias. La «extraordinaria» trilogía de María San Miguel, basada en testimonios reales, ha hecho paradas en Eibar y en Vitoria, pero no en Bilbao.

La gira de 'Los otros Gondra' empezará en septiembre y durará un año, con cuatro funciones, «de jueves a domingo» en el Arriaga en enero de 2020. Será la primera obra de Borja Ortiz de Gondra, uno de los dramaturgos más premiados de su generación, que se ve en su ciudad. Inició su formación en la Escuela de Teatro de Getxo, pero se marchó siendo un veinteañero y ha desarrollado casi toda su carrera entre Madrid, París y Nueva York. «Yo he escrito sobre la violencia porque me he sentido culpable de no haber estado cuando había que estar, de no haber hablado cuando había que hablar. Ahora me sitúo en el día después y me pregunto: ¿qué hacemos con todo ese pasado?».

La obra es un ejercicio de autoficción en el que no queda claro cuánto hay de su propia biografía. «Cuando me preguntan mucho, termino diciendo que gracias a Dios esto no ocurrió en mi familia. Pero pudo haber pasado, ocurrió en muchas otras, y es lo que duele». En el reparto le acompañan Sonsoles Benedicto, Jesús Noguero, Fenda Drame y dos actores vizcaínos, Cecilia Solaguren y Lander Otaola, que dan vida a los primos enfrentados por una diana. «Ambos han hecho mucha comedia y aquí están estupendos en papeles dramáticos». La pregunta con la que empieza la obra, «¿podremos olvidar ahora?», no tiene una respuesta sencilla. «Cerrar la herida va a ser muy difícil pero es posible, siempre y cuando cada uno haga los deberes. Para olvidar, primero hay que recordar». Para él, con la cita que tiene cerrada en su agenda desde esta semana ya se ha completado un viaje personal. Recuerda que en 1989, cuando todavía estaba en la Escuela de Teatro de Getxo y el Arriaga acababa de estenar su nueva etapa, vio desde una localidad de paraíso una obra basada en cinco piezas cortas de Lorca que le impactó. «Pensé: algún día me gustaría hacer esto». En el escenario estaba Sonsoles Benedicto, la madre cuya penetrante mirada protagoniza el cartel de 'Los otros Gondra'.