Un Getxophoto matón

Cosas que se podrán hacer en Getxophoto, del 29 de mayo al 22 de junio. Sacarse una foto en el 'Multi-fotomatón', un ingenio ... que permite retratar a una persona desde distintos ángulos gracias a un juego de espejos y que causó furor en los años 30. Someterse al 'Dibujomatón', en el que los miembros del colectivo Dibujatolrato' retratan al paciente modelo a golpe de rotulador. Tocar el timbre de una esclusa en Utrecht para salvar de las aves a los peces que contemplamos a través de una webcam. Escuchar la 'playlist' confeccionada este año por Raül Refree, productor de Rosalía y C. Tangana. Degustar un helado confeccionado ad hoc para el festival, a base de sándwich de galleta, crema y chocolate rojo con forma redonda, como el símbolo de REC (grabar).

Y es que si hace dos años el certamen getxotarra pulsó la tecla de pausa y al siguiente el de play, la decimonovena edición cierra la trilogía con el dispositivo que permite registrar imágenes, a veces de manera bulímica. «Una imagen susceptible de muchas lecturas según su contexto, en esta era de fake news, algoritmos y una Inteligencia Artificial que aprende de nuestros errores», justifica la comisaria María Ptqk, que también añade dos características al estatus de la imagen: «La obsolecencia y la fragilidad, como acabamos de comprobar cuando no podemos acceder a la 'nube'».

Ampliar La fotógrafa turca Sabiha Çimen retrata a las jóvenes que estudian en escuelas coránicas.

Fiel a su idiosincrasia, Getxophoto es un festival para patearse el municipio, para dejarse sorprender y jugar. Más de una veintena de exposiciones colonizarán espacios como las galerías de Punta Begoña, la playa de Ereaga y el Casino y el Mercado de Algorta. Artistas de todo el mundo, consagrados y debutantes, plantan su obra al aire libre para encontrarse con un espectador que quizá no se la espera. Como las fotos en blanco y negro del californiano John Divola en la serie 'Dogs Chasing My Car in the Desert', que tomó con una mano en la cámara y la otra en el volante. Solo se podrán ver mientras se sube en el ascensor del parque de María Cristina.

Ampliar La polaca Zofia Rydet retrata a sus compatriotas en el interior de sus hogares.

Atestados de turistas

Yevonde Middleton (1893-1975) fue una fotógrafa británica pionera en el uso del color, que tan pronto retrataba a las diosas del cine de los años 30 como aceptaba el encargo de la revista 'Fortune' de documentar la rehabilitación del mítico paquebote 'Queen Mary'. Su obra expuesta en la plaza de San Nicolás, tras arduas negociaciones con la National Portrait Gallery de Londres, permitirá comprobar cómo se anticipó varias décadas a la imagen de las 'celebrities' como iconos pop.

Ampliar Retrato de la pionera Yevonde Middleton.

Por su parte, Zofia Rydet emprendió a los 67 años la titánica tarea de fotografiar la vida de sus compatriotas polacos en el interior de sus casas. Registró 20.000 negativos, de los que una pequeña selección viajará a Getxo. Más miradas. La belga Natacha de Mahieu elige con ironía emplazamientos atestados de turistas, la turca Sabiha Çimen se acerca a la cotidianidad de las chicas que estudian en escuelas coránicas y el bilbaíno José Ramón Ais crea perfectas imágenes de naturaleza por medios digitales y con un inequívoco sentido crítico.