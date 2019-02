Gasteiz in Metal, el festival más duro La banda italiana Frozen Crown, con la 'frontwoman' rubia Giada 'Jade' Etro y la guitarrista Talia Bellazecca. / EL CORREO La primera edición de la iniciativa llega a la sala Urban Rock Concept este fin de semana, con dos veladas de distinta intensidad sonora NATXO ARTUNDO Jueves, 14 febrero 2019, 00:17

Como sucede en la comida picante, todo tiene su grado de fuerza. Y si en el caso de las salsas mexicanas se mide en las etiquetas con un trío de pimientos jalapeños la fuerza de las bandas reunidas en este nuevo festival metálico no baja de las dos guindillas. Eso sí, dentro del rock más duro, el Gasteiz in Metal apuesta por dos intensidades en las respectivas jornadas que acogerá la sala Urban Rock Concept. Para la noche del viernes, la clave es el power metal, con agrupaciones como los vascos Delion, con una contundente pegada. El carisma del cantante Gorka Fernández, los eléctricos solos del guitarra Eduardo Arce y las cañeras seis cuerdas de Elena Sánchez se combinan con el peso del bajo de Sergio Bello y de los platos y tambores de Alberto UG para dar lugar a temas del calibre de su último videoclip, 'Ganas de gritar', que suben enteros sobre el escenario. Sonarán de 21.20 a 22.00 horas, según la previsión oficial.

También estarán allí los madrileños Phoenix Rising, en una actuación que les servirá para abrir la gira de un nuevo disco, que han cuidado al detalle. Atención a la nueva apuesta de Miguel González (voz, guitarra), Daniel Martínez (guitarra solista y coros), Jesús M. Toribio (teclados y orquestación), Sergi Wild (bajo) e Iván Méndez (batería), de 22.15 a 22.55 horas.

La tercera banda de la velada será Atreides, que en estas fechas gira junto a Frozen Crown. Arrancarán a las 23.10 y tocarán hasta las 23.55 horas, según la organización. Se trata de una sólida agrupación gallega que ha reflejado su metal melódico en 'Neopangea', álbum que refrenda su trabajo en 'Cosmos'.

Frozen Crown encabeza el cartel el viernes y Beyond the Styx, más cañero aún, lo hará el sábado Power metal y hardcore metal

Dany Soengas (guitarra), Iván López (voz), Antonio Orihuela (bajo) y Adrián Moa (batería) darán paso a las estrellas italianas de la noche. La cabeza de cartel es la banda milanesa Frozen Crown, con su power metal emparentado tanto con el heavy clásico como con el death melódico.

Los álbumes 'The Frozen King' y el más reciente 'Crowned in Frost' dejan claras tanto la actitud como la apuesta sonora de la banda. En ella militan la guitarrista Talia Bellazecca, la cantante veneciana Giada 'Jade' Etro, el guitarra, teclista y vocal Federico Mondelli, el bajo Filippo Zavattari y el batería Alberto Mezzanotte, dispuestos a poner la guinda en esta primera noche de festival, que también supone su debut en Vitoria.

Metálicos y cercanos

En el cartel del sábado se aprieta el acelerador metálico para dar rienda suelta a cuatro bandas de pesos brutales. Los pamploneses Wojtyla no sólo vendrán con su cañero repertorio -que desarrollarán de 20.40 a 21.40 horas-, sino que medio centenar de seguidores del metal viajará en un autobús a la capital alavesa.

Metal y hardcore se funden en Beyond the Styx.

La segunda formación de la noche será Katar. Los alaveses pondrán toda la carne en el asador . Otra banda de fuerte pegada y de cercano origen son los Bloody Brotherhood. Los donostiarras, con su death metal de la vieja escuela, tienen previsto sacar a la luz su segundo disco el próximo otoño. Por el momento, desgranarán su repertorio de 23.20 a 0.25 horas

Y lo más brutal, para el final. A las 0.45 horas, ya en domingo, saldrán a escena los franceses Beyond the Styx, que practican un metal hardcore demoledor. Con influencias diversas que producen este sonido cossover, el quinteto de Tours no va a dejar títere ni 'headbanger' con cabeza.