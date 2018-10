El Garaje San Mamés afina como puede Marcello (Borja Quiza), Schaunard (Javier Galán) y Stefano Palatchi (Colline), ayer en la función que acogió la segunda planta del Garaje San Mamés. / Maika Salguero La adaptación de 'La Bohème', recortada y con piano, emociona a un público de lujo que abarrotó la segunda planta del edificio ISABEL URRUTIA CABRERA Viernes, 5 octubre 2018, 00:10

El Garaje San Mamés de Bilbao no volverá a experimentar nada igual. Anoche se respiraba ternura y tragedia en la segunda planta del edificio industrial. «Tengo tantas cosas que decirte o una sola, pero honda como el mar... Eres mi amor y toda mi vida...», confesaba la soprano Mariola Cantarero, a media luz, entre barriles y olor a herrumbre. Todos los presentes (más de 280 personas) contenían el aliento, fascinados por el espectáculo. Algunos con la mirada fija en el libreto, porque desconocían el argumento y otros, como la cantante Marta Sánchez, hija de un ilustre bajo y ahijada de Alfredo Kraus, tarareando por lo bajini todas las arias.

El montaje de la ópera 'La Bohème', en versión reducida (sin el segundo acto) y con acompañamiento de piano, atrajo a un público entregado de antemano. El precio de las entradas (entre 35 y 60 euros) muy probablemente no fuera el incentivo principal, a la vista del perfil de la mayor parte de los asistentes. No faltaron a la cita muchos amigos, familia y conocidos de Emiliano Suárez, coproductor del proyecto en comandita con Macarena Bergareche. El empresario y fotógrafo, además de heredero de la saga de joyeros bilbaínos, se colgó anoche una medalla especialmente rutilante y que tiene mérito.

Suárez se la ha apañado para debutar como director de escena en un recinto que lo tenía todo en contra -escasa visibilidad y precaria acústica-. Y encima, lo ha conseguido con un plantel de cantantes reputado (Mariola Cantarero, Stefano Palatchi, Borja Quiza y Pancho Corujo, entre otros). Esta tarde, a las 19.30, con el aforo completo, muy probablemente se repita el éxito. No cabe duda de que la tragedia de los protagonistas de 'La Bohème' cobra una dimensión muy especial en un edificio cochambroso, condenado a desaparecer. El Garaje San Mamés se ha recalificado y no tardará en convertirse en un bloque de viviendas. La vida pasa. No hay remedio. Cambian el paisaje, las caras y los sueños. Lo mismo le sucede a los cuatro artistas, llenos de ilusión y energía, de la ópera de Puccini. La bohemia y la juventud duran lo que duran... La adaptación de Emiliano Suárez y Ana Garay sitúa la trama en Nueva York y no en París, además de pegar el salto a finales del siglo XX. Se deja atrás la ambientación decimonónica original pero no se cambia la letra. Lo cual se presta a muchas incoherencias en la acción -¿qué chicos de Brooklyn hablarían de bailes como la pavanella, el minuetto o la gavotta?- que chirrían y perturban a los aficionados que se conocen el libreto de la obra maestra de Puccini.

«Esto es una maravilla. Me encanta cómo han actualizado la historia de 'La Bohème'. Yo la veo muy respetuosa», aseguraba en el intermedio Fátima Morenés, una veterana amante de la ópera, habitual de la temporada de la ABAO, y madre para más señas del dueño del 'Austin Sprite MKI', de rojo chillón, integrado en la escenografía. «Mi hijo lo ha cedido encantado. Es un automóvil muy bonito. En su época, por el tipo de faros, le llamaban 'ojos de sapo'», explicaba con entusiasmo, poco antes de que la soprano Ruth Terán se subiera a la mesa de un bar improvisado, luciendo un body negro con transparencias. De esa guisa cantó el famoso 'Vals de Musetta', que fue lo único que se interpretó del segundo acto.

La austeridad no invitaba a la lujuria sensorial. Una ópera en condiciones es el espectáculo absoluto. Insuperable porque lo ofrece todo: canto, música instrumental, danza, coreografía... Lo de anoche era una versión 'underground' y humilde. El garaje afina como puede, pero Puccini no se habría ofendido.