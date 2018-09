Fito, eufórico: «Tocar aquí es mucho mejor que ganar una Grammy latino» Fito, volcado en el concierto del pasado domingo, en el Royal Albert Hall de Londres. / ione saizar Tenía «poca fe»en pasar los filtrospara actuar en el Royal Albert Hall y ahora, tras el concierto, «toca descansar y... ¡a por otros 20 años!» ISABEL URRUTIA CABRERA Martes, 18 septiembre 2018, 01:31

Ni en sus mejores sueños Fito y los Fitipaldis creían que lo conseguirían. No son gente de reuniones estratégicas ni estudios de mercado. La idea surgió hace seis años, sin más ni más, como una de tantas quimeras que cruzan la cabeza de los artistas. «Teníamos muy poca fe en el asunto pero nos pusimos serios. Mandamos todos los papeles que pedía la gente del Royal Albert Hall porque, ¡la hosssstia!, hay que pasar un montón de filtros para tocar en este recinto; no solo te exigen fotos, sino también muchísima información sobre los temas 'número uno' que has conseguido, la cantidad de seguidores que tienes, el impacto de tu trayectoria internacional.... Una locura, una locura. Se nota que en este sitio no actúa cualquiera», se reía ayer con ganas Xabier Arretxe, 'Polako', el manager de Fito, en conversación telefónica, a la salida del hotel del barrio de Kensington donde se ha alojado la banda, en pleno corazón de Londres.

A la espera de la furgoneta que los lleve al aeropuerto de Heathrow, donde cogerán el avión con destino a Bilbao, Valencia o Madrid («somos una gran familia, con gente de todas partes»), la mano derecha de Fito comparte «con una alegría tremenda, como de final de la Champions», la responsabilidad de transmitir las primeras sensaciones después de la actuación histórica del domingo. Todos tienen la adrenalina disparada, los recuerdos a flor de piel, y nadie mejor que el representante de Fito para hablar con el corazón caliente y la cabeza fría.

No es fácil que vuelen todas las entradas -más de 3.000 localidades- en un recinto donde han arrasado Frank Sinatra, Eric Clapton y la Orquesta Filarmónica de Berlín. «Solo quedaron algunos huecos que correspondían a las butacas de los socios abonados del Royal Albert Hall. Esos tickets no se ponen a la venta. Ya ves, conseguimos un 'sold-out'. Nuestro público no falla». La sensación de piña, en un auditorio con hechuras de circo monumental, tuvo un momento que dejó sin aliento al respetable. Poco antes de que Fito se arrancara con 'Abrazado a la tristeza', se hizo un silencio cargado de intriga: el líder de la banda invitó a Phil Skillman, mujer del guitarrista Carlos Raya, para que le acompañará en el escenario. Es una violinista londinense muy reputada. Le bastaron un par de movimientos del arco, muy sugerentes, para fusionarse con los acordes de Fito.

A la una, directos al hotel

«Ha sido el colofón perfecto para la gira de los 20 años de Fito y los Fitipaldis. Ha venido gente de todas partes, de Gernika ,de Barcelona, de Latinoamérica... Lo vemos como un éxito conjunto, de la afición y de nosotros. Tocar aquí es mejor que ganar un Grammy latino», reflexionaba ayer 'Polako', con un tono de voz entre lánguido y exaltado. Se notaba que no había dormido demasiado.

Y eso que se metieron «muy pronto» en la cama, después de tomarse unas cervezas en el pub que acoge el Royal Albert Hall en la planta baja. Un local de copas muy sofisticado, con sofás de cuero, retratos vintage (caballeros de traje y bombín), que ofrece whiskies, martinis y cócteles de primera categoría. «Nosotros pedimos cervezas y a la una de la madrugada nos fuimos». ¿Y ahora? Toca descansar y dejar que Fito escriba más canciones. «La carretera nos espera. ¡A por otros 20 años!», anuncia 'Polako'.