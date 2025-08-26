El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una imagen de Isabel Pisano con su perro, en 2011. Jaime García

Fallece a los 81 años Isabel Pisano, una actriz y periodista que rompía moldes

Dejó Uruguay a los 18 años para ganarse la vida en España como artista ytriunfó como escritora y corresponsal de guerra

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Martes, 26 de agosto 2025, 00:24

Isabel Pisano falleció ayer, a los 81 años, en una residencia geriátrica de Madrid sin recordar la mayor parte de su vida. Al final no ... ha tenido la última palabra, pero queda su trabajo, tan dilatado como controvertido. Nunca se quedó en medias tintas. Fue actriz, corresponsal de guerra, periodista de investigación y novelista, con relaciones sentimentales sonadas –fue pareja durante un año de Yasir Arafat y aprovechó la experiencia para escribir un libro–, sin perder un ápice de energía ni de motivación. El motor de la vida de Pisano era «la búsqueda de la verdad del mundo y de mí misma».

