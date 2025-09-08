El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jordi Albareda, presidente de la Fundación Fair Saturday, junto a Nora Sarasola, directora de Obra Social BBK; Leixuri Arrizabalaga, diputada de Euskera, Cultura y Deporte, y Kontxi Claver, concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao. Fundación Fair Saturday

Los Fair Saturday Awards reivindican una economía alternativa al premiar al Nobel Joseph Stiglitz y el periodista Martin Wolf

La necesidad de un crecimiento más justo y sostenible inspira a los seis galardonados, incluidos Joaquín Achúcarro y Gerediaga Elkartea, que recibirán su distinción el día 29 en el Guggenheim

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:40

Los Fair Saturday Awards son una extensión natural del movimiento Fair Saturday que se celebra cada último sábado de noviembre, justo después del Black Friday, ... como contrapunto al consumismo. Son galardones que calientan motores y se entregan a finales de este mes, reivindicando las iniciativas de personas y organizaciones que generan un impacto social a través del arte y de la cultura. La octava edición de los Fair Saturday Awards tendrá lugar el día 29 en el Guggenheim de Bilbao y «no cabe duda de que tendrán más sentido que nunca, porque vivimos en un mundo muy complejo que tiende a erosiarnos y polarizarnos», advierte Jordi Albareda, presidente de la Fundación Fair Saturday, arropado por Leixuri Arrizabalaga, diputada de Euskera, Cultura y Deporte; Kontxi Claver, concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao y Nora Sarasola, directora de Obra Social BBK.

