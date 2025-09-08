Los Fair Saturday Awards reivindican una economía alternativa al premiar al Nobel Joseph Stiglitz y el periodista Martin Wolf

Los Fair Saturday Awards son una extensión natural del movimiento Fair Saturday que se celebra cada último sábado de noviembre, justo después del Black Friday, ... como contrapunto al consumismo. Son galardones que calientan motores y se entregan a finales de este mes, reivindicando las iniciativas de personas y organizaciones que generan un impacto social a través del arte y de la cultura. La octava edición de los Fair Saturday Awards tendrá lugar el día 29 en el Guggenheim de Bilbao y «no cabe duda de que tendrán más sentido que nunca, porque vivimos en un mundo muy complejo que tiende a erosiarnos y polarizarnos», advierte Jordi Albareda, presidente de la Fundación Fair Saturday, arropado por Leixuri Arrizabalaga, diputada de Euskera, Cultura y Deporte; Kontxi Claver, concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao y Nora Sarasola, directora de Obra Social BBK.

Entre los seis premiados destaca Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, que a sus 82 años sigue en la brecha como jefe de su especialidad en el Roosevelt Institute (un think tank progresista), sin dejar de azotar cuando estima necesario el 'fundamentalismo de mercado' del FMI y el Banco Mundial. Igualmente combativo es el periodista inglés Martin Wolf, jefe de Economía del 'Financial Times' y autor de 'La crisis del capitalismo democrático' que, entre otras cosas, propone fortalecer el papel de los sindicatos, aumentar los impuestos a los más ricos y estimular las virtudes cívicas. «Son figuras que enriquecen el debate-. Cuestionan nuestras ideas preestablecidas y nos sacan de nuestras zonas de confort. No estrechan el debate con mensajes populistas o planteamientos dogmáticos», elogia Albareda. La influencia de Stiglitz y Wolf no se limita al mundo académico. Tienen por objetivo influir en las políticas globales y económicas a nivel internacional.

Educación gratuita

Las dos únicas mujeres galardonadas son Rania Moualla, fundadora en 2019 de ZADK (Academia Culinaria Saudí), un centro que empodera no solo a las mujeres sino también a los hombres de hogares desfavorecidos; y la actriz británico-ghanesa Adjoa Andoh, reconocida mundialmente por su papel como Lady Danbury en la exitosa serie de Netflix 'Los Bridgerton', que ha ganado en proyección social como activista de los derechos humanos y el apoyo a refugiados, la protección medioambiental, la justicia social y la defensa de los derechos LGBTQ+ y transgénero.

El bailarín Ahmad Joudeh, nacido en el campo de refugiados palestinos de Yarmouk en Damasco, también se encuentra entre los premiados por su labor como colaborador de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y SOS Children's Villages. Su historia personal despierta conciencias y organiza talleres de danza en aldeas de Europa y Medio Oriente.

«Y, por supuesto, no nos podíamos olvidar de dos figuras claves a nivel local. La primera es nuestro querido Joaquín Achúcarro, fundamental en la historia contemporánea de la música en Euskadi y a nivel internacional, un hombre de gran generosidad y compromiso social, y la segunda es Gerediaga Elkartea, clave en la promoción de la cultura vasca desde el duranguesado y con impacto internacional con propuestas como la Azoka». A rebufo de los premios se montará asimismo el BBK Bilbao Kultura Forum 2025, entre el día 29 y 1 de octubre, que ofrecerá un programa intensivo de charlas gratuitas –muchas de ellas se podrán seguir online– a cargo de los galardonados en la Universidad de Deusto (aforo de 230 personas) y el Guggenheim (capacidad para casi 400).

La modalidad presencial exige inscripción previa en https://bksforum.org/ y desde ayer se cualquiera se puede apuntar. «La única excepción es la conferencia de apertura, pero esperamos que en breve la gente pueda apuntarse», explican fuentes de la Fundación Fair Saturday. La ponencia inaugural del día 29 tendrá como protagonista a la estrella de esta edición, el Premio Nobel Joseph Stiglitz. Su disertación se ofrecerá en el auditorio Icaza de la Universidad de Deusto. El aforo es de 230 personas y solo habrá 50 plazas para el público general.