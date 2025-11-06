El euskera, la gran apuesta del presupuesto foral

El Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación contará con un presupuesto de 70,4 millones de euros para el ejercicio de 2026. ... La partida se ha incrementado en un 3,76% y representa el 4,1% del disponible foral. Ocupa el penúltimo lugar en el ranking de la dotación presupuestaria, solo por delante del área de Hacienda y Finanzas.

Con 2,31 millones de euros, repartidos en 27 proyectos, la normalización lingüística encabeza las partidas culturales directas. La mayor dotación individual recae en Euskaltzaindia con 355.000 euros, seguida por Labayru Fundazioa con 271.000 euros y Topagunea, la federación de euskaltegis, a la que se adjudican 210.000 euros. La apuesta por Irratibide, la emisora en euskera, con 426.000 euros (incluyendo 10.000 adicionales para inversiones), subraya el compromiso con los medios de comunicación en lengua vasca.

El segundo gran bloque, con 1,92 millones de euros en 22 proyectos, se centra en las artes escénicas, la música y las manifestaciones culturales contemporáneas. La Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO) continúa siendo el principal beneficiario individual del presupuesto cultural con una subvención de 500.000 euros. Le siguen entidades como la Fundación Fair Saturday (300.000), dedicada a proyectos de transformación social a través de la cultura; el Bilbao Mendi Film Festival (180.000), que ha posicionado a Bizkaia en el circuito internacional de festivales de montaña; y la Sociedad Coral de Bilbao (127.000 euros).

La partida del Obispado

La danza recaba un apoyo significativo con 90.000 euros para Puertas Abiertas Dantzaldia y 80.000 para Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, mientras que el Teatro de Barakaldo recibe una inyección de 40.000 euros. La Fundación Bilbaoarte (80.000) y la Asociación de Creadores de Artes Escénicas Pabellón 6 (80.000) representan la apuesta por los espacios de creación contemporánea.

El programa de museos y patrimonio histórico dispone de 857.000 euros. Esta partida muestra un marcado carácter patrimonial y religioso, con el Obispado de Bilbao como principal receptor con 200.000 euros para restauración de órganos, 190.000 para el catálogo monumental, 75.000 para el arreglo de inmuebles, 30.000 para el de retablos y 60.000 para el órgano del convento de San Francisco en Bermeo.

La suma total destinada al Obispado asciende, por tanto, a 555.000 euros. Entre los demás centros, cabe reseñar que la Fundación del Museo de la Minería del País Vasco contará con 70.000 euros y el Museo Diocesano de Arte Sacro con 120.000.