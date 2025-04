Comenta Compartir

No se entiende, francamente, el grado absurdo de oscurantismo que rige la selección y designación de los puestos directivos que son eminentemente técnicos en las ... administraciones públicas, algo que no solo contradice y vulnera la exigible transparencia en la gestión de la cosa pública, sino que incluso perjudica al propio candidato elegido porque asimila su perfil al de los que son designados de forma directa por su carácter político. Seguramente el perfil y la experiencia del nombrado como nuevo director general de la OSE cumple con lo requerido para el puesto, cosa que no se discute. Ahora bien, la pregunta pertinente al respecto es precisamente la de saber por qué su perfil y experiencia son mejores que los de otros posibles o si el proceso de selección ha permitido con garantías suficientes de equidad una libre concurrencia que prime, en efecto, la comparativa entre las cualificaciones y experiencias profesionales de los candidatos al puesto.

Naturalmente, nada de esto último se cuestionaría si hubiera mediado en el nombramiento un concurso, ya fuera abierto o restringido, en el que la ponderación de los méritos y el análisis del potencial profesional de los candidatos correspondiera a un tribunal o a una comisión de valoración compuesta por profesionales independientes y de prestigio, no sometidos a las usuales instrucciones políticas y con autonomía suficiente para dictaminar sobe la cuestión. Pero no ha sido así, claro, porque en el País Vasco predomina al respecto y sin que nadie lo remedie la cultura del oscurantismo y de la designación directa, siempre bajo los usuales imponderables partidistas, como si la legitimación democrática de unas elecciones otorgara también de forma paralela la propiedad absoluta de la cosa pública.

