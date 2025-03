Un próspero (y opaco) negocio

Recuerden que el streaming salvó hace diez años a la estrella de la música, convirtiendo a Spotify en el oxígeno indispensable de una industria discográfica ... amenazada entonces por el estrangulamiento del pirateo. Pues bien, ahora el streaming se alza sobre un próspero negocio integrado por más de 500 millones de suscriptores de pago en todo el mundo, una tarta precisamente liderada por Spotify en competencia con Apple, Amazon y YouTube.

Cierto, entonces, que el streaming y Spotify han dado alas al negocio de la música, a los artistas y a esa interculturalidad que se nutre de una creación transnacional sin barreras ni espacios físicos. Esto lo proclama Spotify en su informe de 2024 titulado 'Alto y claro', sosteniendo además que su pago de 10.000 millones de dólares en 2024 a la industria musical nivela el papel de todos los creadores en cada etapa de su carrera y de su éxito, algo que se demuestra con el dato de que en los últimos siete años el número de artistas que generan entre 1.000 dólares y 10 millones de dólares se ha triplicado. Pues seguramente, pero si tenemos en cuenta que por lo menos dos tercios de esos 10.000 millones de dólares se pagan por Spotify a las discográficas y a las editoras musicales, entonces no parece que el beneficio para la totalidad de la cadena creativa sea tan igualitario en su reparto.

Por supuesto, Spotify nada tiene que ver con los contratos que vinculan a los artistas con sus discográficas y editoras, pero su sistema retributivo a los músicos, siempre opaco, tampoco parece un modelo equitativo, ni tampoco comparable con lo que paga a las discográficas por licenciar en la plataforma sus catálogos. Seguramente sean excesivas esas otras acusaciones contra Spotify sobre la manipulación en las listas de escucha o sobre el favoritismo con respecto a ciertos artistas. Pero, tratándose de un negocio que podría alcanzar muy pronto los mil millones de oyentes de pago, no estaría de más una mayor transparencia y una mayor equidad en los métodos de oferta y en la estructura de ingresos y pagos.

Libros Siempre Picasso

Sigue la necropsia artística y humana de Pablo Picasso, incluso después del cincuentenario de su muerte, ya sea con muestras parciales por todo el mundo o con nuevas aportaciones sobre determinados aspectos biográficos del pintor malagueño. Tema abundante en esto último es la realidad de su vida hipersexualizada, misoginia e infidelidades o maltratos y abusos de por medio, un retrato humano tan poco favorecedor como repleto de heridas y estigmas para las mujeres que compartieron su vida.

El caso es que en poco más de una semana aparece en Inglaterra y Estados Unidos un nuevo libro sobre esta cuestión, 'Retratos escondidos. La historia nunca contada de las seis mujeres que amaron a Picasso', de la escritora e historiadora especializada en el arte de las vanguardias históricas Sue Roe. ¿Algo nuevo que no se conociera ya? Pues no demasiado, salvo la especial atención que se concede a Françoise Gilot, la más autónoma de sus musas y la única que le abandonó cuando el artista le engañó con Jacqueline Roque. Por lo demás, el Picasso de siempre: cruel, manipulador, infiel…

Música popular El declive británico

Quién lo diría. El pop y el rock británico ya no son el semillero influente de la música contemporánea. Véase que por primera vez desde 2003 en el Top 10 de álbumes y sencillos de 2024 no figura ningún artista británico. ¿Las causas? Quizás el cambio de gustos en las nuevas generaciones y también la globalización musical propiciada por el streaming. El tema ha suscitado alarma en el Reino Unido. Hasta el punto de que la Fundación Ed Sheeran -creada por el cantante inglés y también apoyada por artistas como Elton John o Harry Styles- ha enviado una carta al primer ministro reclamando 250 millones de libras para la educación musical. Sostienen que el pop y el rock británico aportan casi 8.000 millones de libras anuales a la economía británica. Un dineral que no se puede perder, claro.