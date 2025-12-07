El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el Día de la Constitución. Efe

Pedir perdón

El ministro de Cultura nos ha inducido a excusarnos ante México por el proceso colonial

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Bilbao

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:04

Comenta

Pidamos perdón por todo. Por las atrocidades de otros, por la colonización, por la esclavitud, por el machismo acendrado que sigue sustanciando genéticamente, por haber ... fumado puros o porros, por haber visto 'El último tango' al poco de su estreno, por lo que quieran... Dicen que la moda de pedir perdón es saludable, reconocedora y reparadora del daño causado o incluso estimulante para fomentar la conciencia histórica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  3. 3

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  4. 4

    El enfado de Simeone porque el tráfico de Bilbao retrasa la llegada del Atlético
  5. 5

    Vandalizan la Casa de Juntas de Gernika y roban la bandera de España
  6. 6

    Escándalo en la moda italiana por utilizar a inmigrantes chinos en condiciones de semiesclavitud
  7. 7 San Mamés estalla con el penalti de Giuliano sobre Nico que el árbitro y el VAR ignoraron
  8. 8

    Ernai exhibe en Durango los «símbolos españolistas» que ha retirado los últimos días
  9. 9

    La mitad de las víctimas de violencia de género son extranjeras y un 30% latinas
  10. 10 Así descubrió Gehry dónde tendría que levantar el museo Guggenheim en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pedir perdón

Pedir perdón