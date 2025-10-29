El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Música y negocio

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:57

El BIME tuvo en su filosofía inicial la genial ocurrencia de combinar música y negocio, una apuesta novedosa en la oferta cultural y una singular ... aportación para la industria musical española, especialmente cuando el segmento de la música en vivo iniciaba su gran eclosión en nuestro país. Viendo ahora las cosas en perspectiva tras doce ediciones, quizás el BIME ha desarrollado mucho más lo primero, es decir, su conversión en un gran escenario de música en vivo, en una plataforma en directo para promocionar el talento emergente, quizás suavizando a cambio su anhelo de convertirse en el foro fundamental para el debate de los nuevos retos de la industria musical.

