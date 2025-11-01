El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Vista del Louvre. Reuters
Sin rodeos

Los museos y la brutalidad del mundo

¿Cómo hacemos compatible la condición actual de los museos como ágora para el debate y el pensamiento crítico, con su plena apertura y accesibilidad?

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

Da mucho que pensar la carta firmada por 50 directores de distintos museos del mundo en apoyo a la presidenta del Museo del Louvre, tras ... el robo de las joyas de la Corona Francesa. Dicen los firmantes que esas instituciones «no están al margen de la brutalidad del mundo, con lo cual se enfrentan hoy a actos cada vez más violentos». En efecto, al transformarse los museos de simples depositarios y conservadores en centros sociales activos que reflexionan sobre los retos de las sociedades contemporánea o que se convierten en agentes para debatir sobre la memoria y los conflictos, no extraña entonces que en ellos se evidencien a veces no solo la brutalidad del mundo actual, sino también una amplia variedad de reivindicaciones sociales. Véase como ejemplos tanto los asaltos y los robos que solo buscan el valor material de las piezas, como los atentados recientes que eligen los museos para reivindicar y publicitar con un ataque a la cultura y al arte causas tan variadas como la sostenibilidad, la desigualdad de género o el pasado colonial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresada en el hospital Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana
  2. 2 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  3. 3

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  4. 4

    El derbi acaba con tangana: «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo»
  5. 5

    Bizkaia tiene 70 escuelas y 24 residencias en zonas inundables en caso de grandes riadas
  6. 6 Horóscopo diario, 2 de noviembre de 2025
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado riega de millones un municipio conocido por sus cuevas: comprobar resultados del 1 de noviembre
  8. 8

    El Athletic ficha a una promesa del Bermeo que sigue los pasos de Jauregizar
  9. 9 Retenciones en la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
  10. 10 Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los museos y la brutalidad del mundo

Los museos y la brutalidad del mundo