Cultura, el 'patito feo' de las Cuentas públicas

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:11

Pues sí, celebremos como ha dicho la vicelehendakari que el presupuesto del Departamento de Cultura es el más alto de su historia con 413, 7 ... millones de euros, incrementándose un 5,5% en relación con el del ejercicio precedente, algo que en buena lógica deriva de la excelente recaudación fiscal. Una mejora que se sustancia en todas las partidas, buscando como dice la apasionada narrativa oficial «fortalecer el sentimiento comunitario, la identidad y el bienestar de la sociedad de Euskadi». Es mucho decir, seguramente, pero lo cierto es que hay premio y pedrea para todos: 2 millones más para EiTB, casi 1 millón más para la Euskadiko Orkestra, 300.000 euros más para la ABAO, un 40% más para el sector audiovisual, una subida de 50.000 euros para el Zinebi y otra de 150.000 euros para el Zinemaldia, un incremento del 6,2% para la Política Lingüística, del 16% para el deporte, del 9,6% para el Instituto Etxepare…

