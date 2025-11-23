El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Donald Trump, retratado este sábado. Reuters

El lobo feroz y la televisión pública

Que la BBC reconozca su error en un documental sobre Trump es una prueba de su compromiso con el rigor informativo

Bilbao

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:02

Tiene gracia que haya quien interprete las críticas sobre el error confeso de la BBC en un documental sobre Trump como una arremetida premeditada de ... la derecha y la ultraderecha global contra el modelo público de televisión, cuyo objetivo final no sería otro que su desmantelamiento e inmediata privatización. Una teoría absurda, sin duda, sobre todo porque tampoco el 'lobo feroz' del conservadurismo global quiere renunciar a la existencia y al control de una radiotelevisión pública que sirva a sus intereses. Que sepamos, la BBC es pionera y referente en la materia, tanto por su modelo de financiación –el canon televisivo–, como por su compromiso con la independencia, la pluralidad, la calidad y la vinculación con el servicio público. Que la BBC reconozca públicamente su error en un documental sobre Trump y ello se salde con dimisiones es una prueba de su compromiso con el rigor informativo, algo que refuerza su prestigio y la confianza de su audiencia.

