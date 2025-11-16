El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La actriz Kristen Stewart en el Festival de Cannes de 2022. AFP

El cine y la disparidad de género

La presencia de actrices y directoras en las películas más taquilleras sufre un retroceso

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Bilbao

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:44

Vuelve rampante el debate sobre la igualdad de género en el cine o, lo que es lo mismo, la discusión en torno a la proporción ... y la representación de las mujeres en la dirección y la interpretación de las películas más taquilleras de Hollywood. La controversia la ha vuelto a plantear la actriz Kristen Stewart con ocasión de la cena anual de la Academia de los Oscar, celebrada a primeros de este mes. Stewart denunció un «retroceso estadísticamente devastador, tras un breve momento de progreso».

El cine y la disparidad de género