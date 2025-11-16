El cine y la disparidad de género

Vuelve rampante el debate sobre la igualdad de género en el cine o, lo que es lo mismo, la discusión en torno a la proporción ... y la representación de las mujeres en la dirección y la interpretación de las películas más taquilleras de Hollywood. La controversia la ha vuelto a plantear la actriz Kristen Stewart con ocasión de la cena anual de la Academia de los Oscar, celebrada a primeros de este mes. Stewart denunció un «retroceso estadísticamente devastador, tras un breve momento de progreso».

La intérprete se refería al informe de Celluloid Ceiling, según el cual solo 4 de las 100 películas más taquilleras de 2018 fueron dirigidas por mujeres, 16 en 2020 y otra vez solo 11 en 2024. En efecto, se trata de un declive similar al apuntado en otro informe por el World Economic Forum, ya que de las 100 películas más taquilleras de 2023, solo 30 contaban con mujeres protagonistas, en comparación con 44 en 2022. Ya se ve, entonces, que tras la fiebre del #Metoo que sensibilizó e impulsó una mejora en relación con la posición de la mujer en la industria cinematográfica, la disparidad se ha vuelto a agudizar. Al margen de cualquier consideración reivindicativa, esta desigualdad niega al cine su condición de espejo fiel de la realidad social.

Y es que en la vida real podrá haber discriminación, pero la proporción demográfica entre hombres y mujeres tiene su evidencia en un protagonismo cotidiano que los guiones y las películas no pueden obviar. Por mucho que no todos seamos iguales en nuestro talento o en nuestras habilidades, también resultaría absurdo aceptar una inferioridad en la capacidad creativa de las mujeres, exactamente proporcional a la actual disparidad con los hombres en lo que se refiere a la dirección y a la interpretación de las películas más taquilleras. Además de que esta brecha de género es injusta e irracional, el problema también alude a la falta de aprovechamiento de las altas capacidades creativas de directoras y actrices, lo cual nos lleva a una absurda devaluación del potencial talento artístico, algo que el cine actual no se puede permitir.

Activos improductivos

Por supuesto que todo es susceptible de empeorar. Pongamos el ejemplo de la fiscalidad que afecta al arte, a su mercado y al coleccionismo. Resulta que en España nos quejamos de la aplicación de un IVA del 21% en la compraventa de arte, frente al 7% en Alemania, el 5% en Italia y el Reino Unido o el 5,5% en Francia. Pero esta fiscalidad reducida que impulsa la consideración de Francia como capital europea del mercado del arte, también se podría ver comprometida ahora con una nueva medida que se discute en ese país. Se trata de la posibilidad de definir las obras de arte, las antigüedades y los objetos de colección como activos improductivos, lo cual terminaría con su exención en la tributación por patrimonio, quedando sometidas al impuesto sobre la riqueza improductiva. Un dislate y un golpe al mercado y al coleccionismo en Francia. Por supuesto, en España tenemos un IVA más alto y encima las obras de arte nunca han estado exentas en el impuesto de Patrimonio.

Memoria del rock

La memoria del rock no siempre es la de las adicciones, los decesos o los trapos sucios de las giras. En su huella está el retrato de una generación creativa y la imagen de una agitación cultural. Una efervescencia bien visible en las memorias de Patti Smith, desde su viaje a la ilusión de juventud con Mapplethorpe a la beligerancia del presente o ahora, en 'Pan de ángeles', al recuerdo de una infancia casi dickensiana y a la forja de un artista y poeta musical. Esta nueva entrega biográfica tiene también el sugerente complemento de otro libro, 'Patti Smith: Horses, París 1976', que acaba de publicar Gallimard. Son las imágenes de un joven fotógrafo, Claude Gassian, documentando los dos días de la artista en París cuando promocionaba el disco que cumple 50 años. Estrella joven, rastro visual, huella musical, memoria del rock.