Parece evidente que la estabilidad en la gestión del museo Guggenheim está del todo garantizada, sean cuales sean los cambios en su estructura directiva, ya ... sea por el óptimo funcionamiento en su estructura organizativa, por la vigencia y el contenido del acuerdo suscrito con la fundación norteamericana, por la garantía de una elevada tasa de autofinanciación y sostenibilidad financiera que descansa en las aportaciones públicas, en el mecenazgo corporativo y en una urdimbre de amplio apoyo social; o también por la continuidad casi total de los principales responsables de su gestión.

Otra cosa distinta es que el cambio en su dirección general ha producido la mutación de un perfil eminentemente gestor por otro de carácter más bien artístico. En otras palabras, al pasar de la gestión propiamente dicha a una dirección que en teoría debería esgrimir por las características de su trayectoria profesional un mayor peso en la selección, la interpretación y la presentación del arte, está por ver si ello acabará produciendo algún cambio en la filosofía expositiva y en la programación del museo.

Dígase, por supuesto, que el anterior director del museo nunca renunció en su exitosa trayectoria a marcar una cierta impronta en los aspectos artísticos, que el museo ha ido creando a lo largo de los años una notable masa crítica curatorial o incluso que la vinculación con la fundación norteamericana aporta y asegura un activo muy abierto y sensible a los cambios en las corrientes del arte contemporáneo y a las demandas sociales en la modernidad cultural. Aun así, no estaría de más conocer si la nueva dirección tiene por su formación la intención de marcar un cierto enfoque personal en lo artístico y curatorial.